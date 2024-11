Im Zuge der Straßensanierungen: Schultestraße in Weidenau wird asphaltiert

(wS/si) Siegen 08.11.2024 | Die Sanierung der Schultestraße in Weidenau ist in vollem Gange: Bereits seit Anfang letzter Woche (Dienstag, 29. Oktober) arbeiten die Straßenbauer am ersten Bauabschnitt zwischen „Am Johannesseifen“ und der Talstraße. Dabei wurden die Rinnen, Straßenabläufe und Anschlussleitungen instandgesetzt. Seit heute, 8. November, erhält die erste Hälfe dieses Abschnitts eine neue Asphaltdecke. Der Rest bis zur Talstraße folgt am Montag, 11. November.

Ab Dienstag, 12. November, beginnt dann der zweite Bauabschnitt: Dazu wird der Bereich zwischen der Talstraße und dem Stockweg komplett gesperrt und die Asphaltdecke abgefräst. Anschließend werden hier ebenfalls die Rinnen, Straßenabläufe und Anschlussleitungen erneuert, bevor die abschließende Asphaltierung für Freitag, 15. November, geplant ist. Dann ist die Straße auf einer Länge von knapp 770 Metern fertiggestellt und wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Erneuerung der Schultestraße kostet rund 445.000 Euro und ist Teil der breit angelegten Sanierungsoffensive, mit der das Straßennetz modernisiert und zukunftsfähig gemacht wird. „Die Erhaltung und Modernisierung unseres Straßennetzes hat für uns einen sehr hohen Stellenwert, daher stellen wir Mittel im zweistelligen Millionenbereich dafür bereit. Eine intakte Infrastruktur ist schließlich die Grundlage für eine funktionierende Mobilität in unserer Stadt“, sagt Bürgermeister Steffen Mues zu den umfassenden Sanierungen im Stadtgebiet. Es wurden bereits zahlreiche Straßensanierungen umgesetzt, wie etwa im Sommer die Birlenbacher Straße als teuerste Maßnahme mit 1,4 Millionen Euro. Ein weiteres umfangreiches Straßenbauprojekt, die Achenbacher Straße, wird aktuell auf einer Länge von 1,5 Kilometern saniert.

Die Bauarbeiten sind im vollen Gange: Der erste Abschnitt der Schultestraße wird neu asphaltiert. Foto: Stadt Siegen

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!