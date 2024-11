Innovatives Verfahren zur Biogasgewinnung aus Sondermüll – Besuch von Peter Liese, Anke Fuchs-Dreisbach und Susanne Otto bei Lindenschmidt Umweltservice

(wS/cdu) Kreuztal 22.11.2024 | Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind für den südwestfälischen CDU-Europaabgeordneten Dr. Peter Liese wichtige Themen. Daher besuchte er gemeinsam mit der CDU-Landtagsabgeordneten Anke Fuchs-Dreisbach und der CDU-Landratskandidatin Susanne Otto das mittelständische Krombacher Familien-Unternehmen Lindenschmidt Umweltservice. „Besonders beeindruckend finde ich die ständige Suche nach optimalen Lösungen, um die bereits hohe Recyclingquote von 80 % von den 500 täglich verarbeiteten Tonnen noch zu steigern“, sagt Liese. Jetzt startet das Unternehmen ein neuartiges Projekt, um Biogas aus Sondermüll zu erzeugen. Die Juniorchefs Matthias, Volker und Christoph Lindenschmidt, stellten jedoch auch Herausforderungen dar, darunter die zunehmende Belastung durch die zunehmende nationale und EU Bürokratie, zeitaufwändige Verfahrensgenehmigungen und den Fachkräftemangel.

Bei einer Betriebsrundfahrt präsentierte das Unternehmen beispielhaft seine Kompetenz, um aus Sondermüll wiederverwendbare Materialien zu erzeugen. Auf diese Weise kommt ein erheblicher Teil der Umverpackungen, in denen Gefahrstoffe gelagert wurden, wieder in den stofflichen Kreislauf. Laut dem Unternehmen gibt es in Deutschland nur noch eine andere Anlage, die das so kann.

„Der Entsorgungsbetrieb Lindenschmidt übernimmt mit der Entwicklung innovativer Prozesse Verantwortung für unsere Umwelt und leistet einen aktiven Beitrag zum Schutz von Ressourcen. Zudem ist er ein verantwortungsvoller Familienbetrieb und wichtiger Arbeitgeber in unserer Region“, erläuterte Anke Fuchs-Dreisbach.

Susanne Otte betonte: „Die Erzeugung von Biogas aus Sondermüll ist ein innovativer und entscheidender Fortschritt, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen nachhaltig zu schützen. Die Möglichkeiten dieser zukunftsfähigen Entwicklungen müssen wir im Kreis Siegen-Wittgenstein fördern und erhalten!“

v.l. Christian Moll (Umweltservice Lindenschmidt Umweltservice), Karl Richard Lindenschmidt, Christof Lindenschmidt, Peter Liese MdEP, Susanne Otto, Anke Fuchs-Dreisbach MdL und Volker Lindenschmidt

Bei einem Betriebsrundgang präsentierte das Unternehmen Lindenschmidt Umweltservice beispielhaft seine Kompetenz, um aus Sondermüll wiederverwendbare Materialien zu erzeugen

Fotos: Europabüro

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!