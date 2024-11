kmd-Centermanager setzt auf Zusammenarbeit und Gemeinschaft

(wS/hi) Hilchenbach 05.11.2024 | Der kmd in Hilchenbach-Dahlbruch ist ein Ort der Begegnung. Private Feste, Seminare, Vereinsfeiern – die Möglichkeiten der Nutzung sind vielfältig. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Erwartungen und Bedarfe. Damit diese erfüllt und miteinander vereinbart werden, hat sich die Stadt für die Einrichtung eines Centermanagements entschieden. Dies geschah auch auf Wunsch der kmd-Arbeitsgruppe „Programm/Inhalte“ und des kmd-Beirats sowie aufgrund eines entsprechenden Beschlusses des Rates der Stadt Hilchenbach.

Das große Aufgabenspektrum des Centermanagements übernimmt nun der Müsener Wieland Franz. Er ist dafür verantwortlich, die Räume zu vermarkten und sinnvoll zu vermieten. Dazu gehört auch, dass er neue Nutzende gewinnt. „Das Konzept ist auf Vielfalt aufgebaut, und das möchten wir bestmöglich erfüllen“, betonte Wieland Franz jetzt im Rahmen eines Pressegesprächs im kmd.

Das Konzept kommt gut an. „Teilweise haben wir schon jetzt das komfortable Problem, dass wir schauen müssen, wo wir freie Lücken finden“, so Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis. Wieland Franz nimmt diese Herausforderung gerne an: „Ich möchte ein Möglichmacher sein!“

Künftig sollen auch nutzergruppenübergreifende Veranstaltungen stattfinden. Der Centermanager möchte neue Formate schaffen, die von den Besucherinnen und Besuchern als wertvoll empfunden werden.

Ihm geht es darum, dass sich Menschen jedes Alters wohlfühlen, seien sie nun Sportlerinnen und Sportler, Fans des Blockbusterkinos oder Freundinnen und Freunde der Hochkultur. Und natürlich sind auch ganz zwanglose Treffen möglich und gewünscht. Dabei spielt sicher auch die Gastronomie eine Rolle.

Diese wird Anfang des kommenden Jahres öffnen, zunächst an sechs Tagen in der Woche. „Wir müssen fühlen, wann gastronomische Schwerpunkte entstehen“, erklärt der Centermanager. Die Speisekarte wird das Angebot in Hilchenbach gut ergänzen. Auch ein hoher Anteil an fleischlosen Mahlzeiten ist vorgesehen.

Wieland Franz hofft, dass spontane Besuche künftig zur Normalität gehören. „Wenn Spaziergängerinnen und Spaziergänger nicht am kmd vorbeigehen, sondern hineinschauen, dann haben wir viel geschafft.“

Inzwischen steht auch der Termin für die offizielle Eröffnung des kmd fest: am 10. Mai 2025, dem bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, hat ihr Kommen bereits zugesagt.

Der Centermanager ist per E-Mail an service@kmd-centermanagement.de oder unter der Telefonnummer 0151/57 56 32 60 erreichbar. Für eine ausführliche Beratung empfiehlt sich ein Anruf von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 12:00 Uhr. Außerdem bietet Wieland Franz jeden Mittwoch von 14:00 bis 17:00 Uhr eine Sprechstunde im kmd am Bernhard-Weiss-Platz 6 an.

Eine Übersicht der einzelnen Räume inklusive Ausstattung ist auf www.kmd-centermanagement.de zu finden.

Wieland Franz (links) kümmert sich als Centermanager des kmd um die verschiedenen Belange der Nutzerinnen und Nutzer. Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis freut sich, dass die Fäden bei ihm zusammengeführt und neue Projekte angestoßen werden können.

