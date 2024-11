Konzert am 24. November 2024 um 16 Uhr mit der Mädchenkantorei Paderborn in St. Michael

(wS/hml) Siegen 16.11.2024 | Die Mädchenkantorei Paderborn unter der Leitung von Domkantor Patrick Cellnik gibt anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Stadt Siegen am 24. November um 16 Uhr ein Konzert in St. Michael, Kampenstraße in Siegen. Unter dem Motto „Zwischen Alltag und geprägten Zeiten“ singen die Mädchen Werke durch das Kirchenjahr (Advent, Weihnachten, Passion, Ostern, Pfingsten, Maria) von romantischen und zeitgenössischen Komponisten. Helga Maria Lange begleitet an der Orgel. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Foto: Dekanat Siegen

