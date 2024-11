Lila „Stilling“ und eine Telefonaktion – Diakonie Klinikum in Siegen beteiligt sich am Weltpankreaskrebstag

(wS/dia) Siegen 21.11.2024 | Ganz in lila: Am heutigen Donnerstag beteiligt sich das Diakonie Klinikum Jung- Stilling am Weltpankreaskrebstag.

Aus diesem Grunde wird das Gebäude an der Siegener Wichernstraße lilafarben angestrahlt. Und es ist noch eine zweite Aktion geplant. Am Mittwoch, 27. November, haben Interessierte bei einer Telefonaktion die Möglichkeit, mit Professor Mohammad Golriz, Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralmedizin, zum Thema Bauchspeicheldrüsenkrebs zu sprechen.

Ob die TUM in München oder die Berliner Charité: Auch sie beteiligen sich „in lila“ am heutigen Welttag. Die Farbe steht, so Prof. Golriz, für Stärke Mut und Mitgefühl: Die symbolische Beleuchtung unterstreiche den unermüdlichen Einsatz für den Fortschritt in der Pankreasmedizin und die tiefe Verbundenheit mit den Betroffenen und ihren Familien, betont der Experte.

Um für mehr Aufmerksamkeit für die schwere Erkrankung zu werben, veranstalten der Arbeitskreis der Pankreatektomierten e.V. und viele andere Mitglieder der „World Pancreas Cancer Coalition“ den Weltpankreaskrebstag.

Jährlich erhalten in Deutschland etwa 17 000 Menschen die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. „Wir möchten das Bewusstsein für eine der größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit schärfen. Es ist ein Tag des Nachdenkens, der Solidarität und vor allem der Hoffnung“, so Golriz. Am Mittwoch, 27. November ist er von 12 bis 14 Uhr für Betroffene und Angehörige unter Telefon 0271/333- 4754 persönlich erreichbar, um Fragen, Sorgen oder Anliegen direkt mit ihm zu besprechen.

Stärke, Mut und Mitgefühl: Dafür steht die Farbei lila, mit der das Diakonie Klinikum Jung-Stilling auf den Weltpankreaskrebstag aufmerksam macht.