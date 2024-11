Musikalische Reise ins Licht: Ensemble Sentempa gestaltet Requiem am 17. November in St. Joseph

(wS/hml) Siegen 11.11.2024 | Am 17. November um 17 Uhr konzertiert das Ensemble Sentempa aus Köln in St. Joseph, Weidenauer Straße 21 in der Besetzung Sopran (Johanna Risse), Alt (Silja Bothe),Tenor (Leon Wepner), Bass (Bastian Röstel), Violine (Sofia Chelidoni), Cello (Simon Wangen) und Flügel/Orgel (Robert M. Hogrebe).

„Erlöse mich, Herr, vom ewigen Tod, wenn die Himmel wanken und die Erde bebt.“ Vier ganz unterschiedliche Schicksale und deren Weg ins ewige Licht beschreibt das Ensemble Sentempa auf eigene Weise. Der vergiftete Kirchenvorstand Turner, eine skrupellose Anwältin, der Zirkusjunge Sam Hookey sowie der scharlachkranke Francis blicken auf ihr gerade verschiedenes Leben. Gemeinsam und doch jeder für sich begeben sie sich auf die musikalische Suche nach dem ewigen Licht. Trauer, Zorn und Versöhnung, jedes Schicksal birgt etwas anders. Ein Requiem gedenkt aller Toten. Das Ensemble Sentempa besteht aus sieben jungen, aufstrebenden Musizierenden und vereint in diesem Programm große sowie filigrane Klänge in eigenen Arrangements für vier Gesangsstimmen, Violine, Cello und Orgel. Ausgehend von Auszügen der berühmten Requien Mozarts und Verdis über neuere Werke von Britten und Jenkins lässt das Ensemble so ein gänzlich neues, performatives Requiem entstehen. Licht, Dunkel, Verzweiflung, Erlösung… Befreit?!

Der Eintritt am 17.11. in St. Joseph beträgt 15 €/erm. 10 €.

Fotos: Dekanat Siegen

