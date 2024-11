Nach Diebstahl: 26-Jähriger festgenommen

(wS/ots) Bad Laasphe 28.11.2024 | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.11.2024) sind aus einem PKW in der Wallstraße in Bad Laasphe mehrere Dinge entwendet worden.

Der Besitzer eines VW Passat stellte gegen kurz nach 2 Uhr fest, dass das Handschuhfach geöffnet wurde und Gegenstände aus der Mittelkonsole fehlten. Im Umfeld des Tatortes traf die Polizei einen 26-Jährigen an.

Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten Diebesgut in dessen Rucksack fest, das aus dem vorangegangenen Diebstahl stammte. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache in Bad Berleburg gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!