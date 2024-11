Nach Verkehrsunfall in Dreis-Tiefenbach: Polizei sucht Lkw mit rotem Auflieger

(wS/ots) Netphen 21.11.2024 | Am Mittwochmorgen (20.11.2024) ist es an der Einmündung Siegstraße/Dreisbachstraße in Dreis-Tiefenbach zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 08:45 Uhr waren eine 20-jährige Ford-Fahrerin und eine 56-jährige VW-Fahrerin auf der Dreisbachstraße unterwegs. Beide Frauen wollten im Einmündungsbereich bei grüner Ampel nach rechts auf die Siegstraße fahren. Da plötzlich von links ein Lkw mit einem roten Auflieger passierte, bremste die VW-Fahrerin stark ab, um eine Kollision zu vermeiden. Die 20-Jährige schaffte es nicht rechtszeitig und fuhr auf. Ersten Erkenntnissen nach könnte der Lkw bei Rot gefahren sein. Ob die Missachtung des Rotlichts tatsächlich unfallursächlich gewesen sein könnte, ermittelt nun das Kreuztaler Verkehrskommissariat.

Hinweise zu dem Lkw mit rotem Auflieger nimmt die Polizei unter der 02732/909-0 entgegen.

