Rocking Around the Xmas Tree:

(wS/aw) Siegen 29.11.2024 | Die Chöre KlangWerk, ReachOut und TonRebellion, allesamt unter der Leitung des bekannten Chorleiters, Sängers und Musikpädagogen Gerrit Schwan, präsentieren in einem Gemeinschaftskonzert einen facettenreichen und spannenden Mix aus Songs verschiedenster Genres, von Gospel über Pop bis hin zum Rock, die in winterlichem, adventlichem und weihnachtlichem Gewand daherkommen, mal a cappella, mal mit Unterstützung einer Band aus professionellen, studierten Musikern.

Der Chor KlangWerk, der bereits einige Male den Meisterchor-Titel erringen konnte, bietet dabei a cappella gesungenes Liedgut, während der Pop- und Gospelchor ReachOut mit Band und winterlich angehauchten Songs aus der Pop- und Gospel-Literatur aufwartet. TonRebellion vertritt im Gemeinschaftskonzert „Rocking Around the Xmas Tree“ die Fraktion der Klassiker aus Rock und Hardrock, ebenfalls unterstützt von professioneller Band.

Eintritt frei – Spende wird erbeten.

Termin:

Samstag, 14.12.2024

19:30 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

Christuskirche, 57076 Weidenau, Hainbuchenweg 1a

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!