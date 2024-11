SPD Siegen-Wittgenstein nominiert Luiza Licina-Bode für die Bundestagswahl 2025

(wS/spd) Siegen 01.11.2024 | Bernardo Adhemar Molzberger, Co-Unterbezirksvorsitzender der SPD Siegen-Wittgenstein, informierte die Redaktion von wirSiegen.de per E-Mail über die Nominierung von Luiza Licina-Bode als Kandidatin für die Bundestagswahl 2025. „Aufschwung für alle, nicht nur für Wenige!“, so Molzberger, der der Abgeordneten erneut das Vertrauen der Partei aussprach.

Luiza Licina-Bode vertritt seit 2021 den Wahlkreis in Berlin und wird mit einem klaren Fokus auf zentrale Themen in den Wahlkampf ziehen. „Wir setzen uns für die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Stabilisierung der Renten, die Erhöhung des Mindestlohns, Verteilungsgerechtigkeit und die Durchsetzung des Tariftreuegesetzes ein. Diese Herausforderungen gehen wir entschlossen an“, erklärte Molzberger. Gemeinsam mit der Co-Vorsitzenden Nicole Reschke gratulierte er der Kandidatin nach ihrer Nominierung, da es keine weiteren Bewerbungen gegeben hatte.

In der Siegerlandhalle wird Licina-Bode den Delegierten ihr Programm vorstellen. „Wir als SPD wollen dieses Land erfolgreich in die Zukunft führen und uns auf das Soziale in unserem Parteinamen besinnen“, betonte sie. Der Fokus liege darauf, die Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsplätze zu sichern und die Beschäftigten zu entlasten.

Die SPD-geführte Bundesregierung habe unter Bundeskanzler Olaf Scholz bereits mit der dringend notwendigen Modernisierung Deutschlands begonnen. Dazu zählen der Ausbau moderner Netze, die Beschleunigung des Ausbaus Erneuerbarer Energien, der „Deutschland-Pakt“ zur Förderung von Planung und Genehmigung sowie die Ansiedlung von Schlüsselunternehmen.

Licina-Bode machte auch klar: „Für uns als SPD ist eines nicht verhandelbar: Wir wollen einen Aufschwung für alle und nicht nur für Wenige! Wir geben den Menschen bei der Bundestagswahl 2025 eine klare Zusage: Bessere Löhne, stabile Renten und weniger Steuern!“



vl. Nicole Reschke Co-Unterbezirksvorsitzende SPD Siegen-Wittgenstein, Luiza Licina-Bode MdB, Bernardo Adhemar Molzberger Co-Vorsitzender SPD Siegen-Wittgenstein

Foto: SPD

