Stadt Kreuztal sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

(wS/kr) Kreuztal 26.11.2024 | Für die vorgezogene Bundestagswahl am Sonntag, den 23. Februar 2025, sucht die Stadt Kreuztal wieder engagierte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Insgesamt werden über 180 Freiwillige benötigt, um die anfallenden Arbeiten in den 31 Wahlvorständen vor Ort und in den Briefwahlvorständen im Rathaus zu besetzen. Kernaufgabe der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ist die Prüfung der Wahlberechtigung sowie die Auszählung der abgegebenen Stimmen. Für das Engagement erhält jede/r Helfer/in ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro.

Wer gerne am 23.02.2025 bei der Wahl unterstützen möchte, wahlberechtigt, mindestens 18 Jahre alt, deutsche/r Staatsangehörige/r ist sowie in Kreuztal wohnt, meldet sich bitte bei:

Herrn Wied: Telefon 02732/51-265, E-Mail: wahlen@kreuztal.de

Weitere Informationen zum Wahlehrenamt finden Sie auch auf der Webseite der Stadt Kreuztal unter https://www.kreuztal.de/media/25745-wahlhelfer.pdf