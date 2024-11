Stadt Kreuztal unterstützt Denkmaleigentümer beim Erhalt historischer Gebäude

(wS/kr) Kreuztal 20.11.2024 | Denkmalgeschützte Immobilien haben einen besonderen historischen Charme, sind ein

bedeutender Teil des Stadtbildes und tragen als kulturelles Erbe zum Heimatgefühl bei. An

die Eigentümerinnen und Eigentümer stellen sie aber auch einen besonderen Anspruch in

Bezug auf den Erhalt des Gebäudes: Restaurierungen der Denkmalsubstanz, die

Überarbeitung historischer Fenster oder beispielsweise die Erneuerung und Ergänzung

beschädigter Bauteile nach historischen Regeln der Bautechnik erfordern besondere

Fachkenntnis und bewegen sich oftmals in einem entsprechend hohen finanziellen Rahmen.

Zur Unterstützung der Denkmaleigentümer/innen stehen der Stadt Kreuztal jedes Jahr für die

Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen Pauschalmittel in Höhe von 30.000 € zur

Verfügung. Davon stammen 15.000 € von der Bezirksregierung Arnsberg und 15.000 € aus

eigenen Mitteln der Stadt Kreuztal.

Damit eine bauliche Maßnahme an einem denkmalgeschützten Gebäude gefördert werden

kann, sind einige Voraussetzungen zu erfüllen: Zunächst muss das geplante Vorhaben zum

Erhalt des Denkmalwertes beitragen und denkmalrechtlich genehmigt werden. Es wird im

Einzelfall geprüft, ob die entsprechende Maßnahme die Voraussetzungen der Förderung

erfüllt. Nach erfolgreicher Prüfung werden 30 % der Kosten, jedoch maximal 5.000 €,

Förderung ausgezahlt.

Für größere Maßnahmen empfiehlt sich eine Einzelprojektförderung über das Land

Nordrhein-Westfalen, da der Fördersatz mit 50 % deutlich höher liegt und die Auszahlung

nicht auf 5.000 € begrenzt ist. Anträge für diese Förderung können direkt bei der zuständigen

Bezirksregierung in Arnsberg gestellt werden, die Untere Denkmalbehörde der Stadt

Kreuztal unterstützt Interessentinnen und Interessenten gerne bei der Antragstellung.

Denkmaleigentümer/innen, die eine Förderung in Anspruch nehmen wollen oder mehr

Informationen benötigen, können sich an die Untere Denkmalbehörde der Stadt Kreuztal

(Herr Heimes, Zimmer 204, 02732/51-388, m.heimes@kreuztal.de) wenden.

Auf der Internetseite der Stadt Kreuztal sind unter Leben in Kreuztal – Bauen und Wohnen –

Denkmalschutz außerdem weitere Informationen zu den Förderprogrammen einsehbar.