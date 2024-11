Studierendenwerk Siegen übergibt Kita-Trägerschaft zum 01.02.2025 an das Deutsche Rote Kreuz

(wS/uni) Siegen 01.11.2024 | Das Studierendenwerk Siegen freut sich mitteilen zu können, dass die Trägerschaft der Kindertagesstätte am Campus Adolf-Reichwein-Straße zum 1. Februar 2025 an den DRK Kreisverband Siegen-Wittgenstein übergeben wird. Die entsprechenden Verträge werden derzeit erarbeitet. Das Jugendamt der Stadt Siegen hat dem Trägerwechsel zugestimmt.

Alle Kita-Plätze am Standort Adolf-Reichwein-Straße bleiben erhalten, ebenso die Arbeitsplätze in der Kita. Der Übergang soll für die Beschäftigten und Eltern möglichst reibungslos verlaufen. Das DRK bietet sowohl den Fachkräften als auch den Eltern an, die bestehenden Arbeits- bzw. Betreuungsverträge zu übernehmen. Am vergangenen Montag haben Dr. Martin Horchler, hauptamtlicher Vorstand des DRK-Kreisverbandes, Frau Heinecke-Henrich und Herr Vahland sich den Eltern im Rahmen einer Informationsveranstaltung vorgestellt.

Die Übergabe der Kita ist Teil eines umfassenden Restrukturierungskonzepts, das das Studierendenwerk im September vorgestellt hatte. Dr. Insa Deeken, Geschäftsführerin des Studierendenwerks, zeigt sich erleichtert, mit dem DRK einen neuen, verlässlichen Träger für die Kita gefunden zu haben und damit den Mitarbeitenden sowie den Eltern eine klare Perspektive bieten zu können: „Das DRK ist optimal aufgestellt, um die hohen Anforderungen an eine moderne Kinderbetreuung zu erfüllen, wie sie heute durch Richtlinien und Gesetze gefordert und von den Eltern erwartet wird. Unser gemeinsames Ziel ist es, die bewährten Stärken der Kita zu bewahren und gleichzeitig neue Chancen und Möglichkeiten für die Zukunft zu schaffen.“ Dr. Martin Horchler vom DRK ergänzt: „Die Kita auf dem Haardter Berg bietet für uns eine gute Möglichkeit, unser Betreuungsportfolio um einen attraktiven Standort zu erweitern. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“



