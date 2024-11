„Tanz mal wieder“ – vorweihnachtlich!

(wS/hi) Netphen 28.11.2024 | Mit einer festlich-vorweihnachtlichen Tanzveranstaltung findet am Mittwoch, 11. Dezember 2024 von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr die letzte Veranstaltung von „Tanz mal wieder“ in diesem Jahr statt. Tanzlehrerin Susanne Tuppeck wird in der Tanzschule „Im Takt“ in Netphen-Dreis-Tiefenbach, Dreisbachstraße 24, durch dasvorweihnachtliche Programm führen. Eingeladen sind dazu Menschen mit und ohne Demenz und ihre Begleitpersonen sowie alle, die Freude am Tanzen haben.

Die Veranstalter sind die Alzheimer Gesellschaft Siegen-Wittgenstein e.V., das Seniorenbüro der Stadt Netphen, die Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach und die Tanzschule. Die Teilnahme ist kostenlos. Gefördert wird die Veranstaltung durch den Kreis Siegen-Wittgenstein und die Sparkassenstiftung Zukunft.

Durch die freundliche Unterstützung von Denis Schmidt „DS FIT“-Fitnessstudio inNetphen, steht den Teilnehmenden der nahegelegene große Parkplatz zur Verfügung, welcher an dem Tag gut sichtbar ausgeschildert sein wird.

Ein barrierefreier Zugang zum ersten Stock ist gewährleistet.

Wer als Gruppe an dieser Veranstaltung teilnehmen möchte, wird gebeten sich vorher bei den Organisatorinnen anzumelden.

Information und Anmeldung bei:

Frau Marino, Stadt Netphen, Seniorenbüro, Telefon 02738 603 145,

E-Mail senioren@netphen.de

Frau Roth, Stadt Hilchenbach, Senioren-Service-Stelle, Telefon 02733 288 229,

E-Mail g.roth@hilchenbach.de

