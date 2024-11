Traditioneller Weihnachtsmarkt in Bad Laasphe am 30. November und 1. Dezember

(wS/bl) Bad Laasphe 13.11.2024 | Am ersten Adventswochenende lädt die TKS zum traditionellen Bad Laaspher Weihnachtsmarkt ein.

Die beliebte Mischung aus Advents- und Kunsthandwerkausstellung im Haus des Gastes sowie traditionellem Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist aus der Weihnachtszeit gar nicht mehr wegzudenken.

Die Besucher erwartet eine märchenhaft stimmungsvolle Zeit, die Groß und Klein bei Kerzenschein, Leckereien für Leib und Seele, Kinderprogramm, individuellen Marktständen, geöffneten Geschäften und stimmungsvoller Beleuchtung auf die besondere Advents- und Weihnachtszeit einstimmt.

Advents- und Kunsthandwerkausstellung und Weihnachts – Cafeteria

Warm, trocken und damit wetterunabhängig bieten unterschiedlichste Händler auch in diesem Jahr im Haus des Gastes ein abwechslungsreiches Angebot an einzigartig und liebevoll hergestellten Waren an. Im Sortiment sind handgearbeitete Kreationen aus den unterschiedlichsten Materialien, Kunsthandwerk und weihnachtliche Dekoartikel, Grußkarten, Zirbenkissen, Gestecke, Kränze, Olivenholzprodukte, Gemälde, Accessoires, Strickwaren, pflanzengefärbte Wolle, Schmuck, Seifen aber auch Kulinarisches wie Liköre und Honigprodukte. Außerdem veranstaltet das DRK wieder die beliebte Weihnachtstombola.

Im Haus des Gastes ist Samstag und Sonntag ab 11 Uhr die Weihnachts-Cafeteria des Kneipp-Vereins Bad Laasphe im Obergeschoss geöffnet. Bei Kaffee und selbst- gemachtem Kuchen ist Zeit für einen Plausch in gemütlicher Atmosphäre an schön geschmückten Tischen. Zusätzlich wird der Kneipp Verein Herzhaftes an einem Stand vor dem Haus des Gastes anbieten.

Bücherflohmarkt

Samstag wird es von 11 bis 18 Uhr einen großen Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei im 1. Obergeschoss vom Haus des Gastes geben – hier ist jeder – ob Groß oder Klein eingeladen, ausgiebig zu stöbern und sich mit Lesestoff für die gemütliche Jahreszeit einzudecken.

Strick- und Häkelkurse

Liebhaber der Handarbeit oder die, die es noch werden wollen, kommen nach gelungener Premiere auf dem Herbstmarkt auch am Weihnachtsmarkt voll auf ihre Kosten. Bibi Schmidt von Bibis Färbewerkstatt wird neben der Ausstellung des Sortiments an ihrem Stand im Foyer des Haus des Gastes Strick- und Häkelkurse für Anfänger anbieten. Dabei zeigt sie die Grundlagen und steht bei Fragen zur Seite.

Egal, ob man noch nie gestrickt/gehäkelt hat oder die ersten Versuche aufgefrischt werden sollen – hier darf jeder teilnehmen – kostenfrei! Samstag von 15 bis 16 Uhrsowie Sonntag von 13 bis 14 und 16 bis 17 Uhr zeigt Bibi die ersten Handgriffe. Material (Garn und Nadeln) wird bereitgestellt. Ganz herzlich sind aber auch alle Profis eingeladen, das eigene Strickzeug mitzubringen und in gemütlicher entspannter Atmosphäre gemeinschaftlich zu stricken.

Stimmungsvolle Altstadt

Richtig stimmungsvoll wird es dann beim Schlendern durch die Altstadt unter der wunderschönen weihnachtlichen Giebelbeleuchtung.

Bei Herzhaftem im Brötchen, Wildspezialitäten, Suppen, Würstchen und Pommes sowie Waffeln aus dem Gusseisen, Crêpes, Churros, selbstgemachten Plätzchen und Kuchen geht die Weihnachtsstimmung auch gleich durch den Magen.

Dazu bieten Händler und Vereine leckere Glühweinvarianten, Eier- und Schlehenpunsch, Feuerzangenbowle sowie nichtalkoholische Getränke zum Aufwärmen.

Samstag um 17:15 Uhr erklingen traditionell weihnachtliche Trompetenklänge aus dem Fenster des St. Georg Gebäudes am Altstadtbrunnen, die die festliche Ansprache des ev. Pfarrer Post zur kommenden Advents- und Weihnachtszeit einläuten.

Um 17:30 Uhr schaltet die Bad Laaspher Jugendfeuerwehr gemeinsam mit den Engeln und dem Nikolaus, Pfarrer Post sowie der BAG „Schöne Altstadt“ die Giebelbeleuchtung in der Königstraße ein.

In dieser einmalig stimmungsvollen Atmosphäre kann der Weihnachtsmarkt-Abend gemütlich bis 22 Uhr in der Altstadt ausklingen.

Nikolaus und Engel

Vor allem für die Kleinsten ist die Weihnachtszeit besonders aufregend und zauberhaft. An beiden Weihnachtsmarkttagen sind in Bad Laasphe der Nikolaus und seine Engel unterwegs und sorgen hier für leuchtende Kinderaugen. Sie freuen sich darauf möglichst viele Kinder zu treffen. Wer mag kann ein Gedicht oder ein Lied vortragen. Natürlich gibt es für jeden etwas Leckeres aus dem gut gefüllten Jutesack.

Garantiert treffen kann man Nikolaus und Engel zu folgenden Zeiten:

Samstag, 30. November: 16:00 – 16:30 Uhr im und vor dem Haus des Gastes / 16:40 – 17:15 Uhr in der Königstraße und rund um den Altstadtbrunnen Sonntag, 1. Dezember: 14:15 – 15 Uhr Königstraße und rund um den Altstadtbrunnen / 15 – 16 Uhr im und vor dem Haus des Gastes

Sehenswert für Groß und Klein ist auch die lebensgroße Weihnachtskrippe, deren Figuren von Schüler/innen der Kunst-AG des Städt. Gymnasiums gefertigt wurden.

Vor dem Haus des Gastes sind Maria und Josef, das Jesuskind, die „Heiligen drei Könige“ sowie der Ochse, der Esel und das Schaf zu betrachten. Durch die ganze Adventszeit werden sie stimmungsvoll beleuchtet im Haus des Gastes ausgestellt.

Selfie-Rallye für Kinder und Jugendliche

Alle Kinder und deren Eltern sowie alle Jugendlichen sind herzlich eingeladen an der 1. Bad Laaspher Weihnachtsmarkt Selfie Rallye teilzunehmen. Rund um den Markt im Haus des Gastes sowie der Altstadt gilt es Aufgaben in Form von Selfies zu lösen. Hier sind eine Menge Spaß und Kreativität gefragt. Die Teilnahmekarten mit den Aufgaben sind an beiden Tagen im Haus des Gastes bei der TKS Bad Laasphe sowie am Stand der BAG in der Königstraße zu bekommen. Um an der Auslosung teilzunehmen, müssen die Fotos zur Auswertung am Samstag 17:45 – 18:15 Uhr oder Sonntag zwischen 15 – 15:30 Uhr am Selfie-Rallye Stand in den Räumlichkeiten von Sankt Georg in der Königstraße gezeigt werden. Teilnahmevoraussetzung ist ein geladenes Smartphone, Spaß und ein wenig Kreativität. Die Gewinner dürfen sich über schöne Sachpreise freuen.

Verkaufsoffener Sonntag

Sonntag ist der Markt im Haus des Gastes sowie in der Altstadt erneut von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Während die Händler ihre liebevoll hergestellten Waren anbieten, stehen auch die Türen der Weihnachts Cafeteria des Kneipp Verein wieder offen. Nikolaus und Engel werden ihre Runden über den Markt drehen und auch für musikalische Unterhaltung ist wieder gesorgt. Von 14 – 14:30 Uhr singen die Schüler der Grundschule Bad Laasphe fleißig eingeübte Weihnachtslieder am Altstadtbrunnen.

Zusätzlich freuen sich alle Bad Laaspher Einzelhändler über Ihren Besuch, denn es ist verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr. Die perfekte Gelegenheit, alle Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder sich selbst zu beschenken.

Um 18 Uhr schließt der diesjährige Weihnachtmarkt seine Pforten.

Ein besonderer Dank seitens der TKS geht an die Sponsoren, die dank ihrer Untertützung für ein gutes Gelingen des Marktes sorgen: Sparkasse Wittgenstein, REWE Markt – Familie Gerdt sowie dem Fitnessstudio Active Bad Laasphe GmbH.

Öffnungszeiten

Samstag, 30.11.2024: Haus des Gastes 11 – 18 Uhr / Königstraße 15 – 22 Uhr

Sonntag, 1.12.2024: Haus des Gastes & Königstraße 11 – 18 Uhr / verkaufsoffen 13 – 18 Uhr

Die TKS sowie alle Händler und Vereine laden jeden herzlich zum Besuch des schönen Marktes ein und freuen sich auf ein buntes, vorweihnachtlich fröhliches Adventswochenende, welches eine besonders besinnliche Zeit einleitet.

Fotos: Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH

