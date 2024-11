Über 79.000 Euro: Kindergärten und Schulen machten sich für DRK-Kinderklinik stark

(wS/drk) Siegen 01.11.2024 | „Kinder laufen für Kinder“. Rund einen Monat ist es her, dass Kinder und Jugendliche in den Kreisen Siegen-Wittgenstein, Olpe, Altenkirchen, Lahn-Dill sowie dem Oberbergischen Kreis die Laufschuhe geschnürt haben. Von Friedewald bis Simmersbach, von Lindlar bis Finnentrop. Ihr Ziel: Flagge zeigen für die DRK-Kinderklinik in Siegen und sie bei einem Sponsorenlauf zu unterstützen. Mit im Boot waren auch die beiden Markenbotschafter der Siegener Kinderklinik: Die bekannte deutsche Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor sowie der RTL- und NTV-Moderator Timo Latsch. Beide gebürtig aus dem Siegerland und in der Region fest verwurzelt.

Zeit für Klinikgeschäftsführer Carsten Jochum, einmal Bilanz zu ziehen. „Insgesamt haben sich fast 30 Einrichtungen an unserem Lauf ‚Kinder laufen für Kinder‘ beteiligt“, erläuterte er nicht ohne Stolz. „So haben wir insgesamt über 2500 Mädchen und Jungen bewegt. Sportliche Betätigung, die gerade für die Gesundheit der Kinder so immens wichtig ist.“ Bei der Auftaktveranstaltung auf dem Wellersberg waren auch die Sponsoren mit dabei. Viele von ihnen hatten es sich nicht nehmen lassen, der Veranstaltung einen Besuch abzustatten. So waren – neben den 131 Kindern der Obenstruthschule inklusive Lehrer, Eltern und Großeltern auch der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein, die Stadt Siegen, die Krombacher Brauerei, 57Wasser sowie ein Team von Eventmaskottchen vertreten. „Das Ergebnis war ein voller Erfolg“, schwärmte Schulleiterin Sabine Wilker. „Unsere Schüler sind über ihre Grenzen hinausgewachsen. Tagelang gab es in der Obenstruthschule kein anderes Thema mehr. Wir hoffen, dass dieses Gefühl noch lange nachwirkt. Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung dieser Art.“

Doch nicht nur die Begeisterung bei den Schulen und Kindergärten war groß. Auch das Ergebnis für die DRK-Kinderklinik kann sich sehen lassen. Bisher sind rund 79.388,78 Euro von den Kindergärten und Schulen übergeben worden. Wenige Beträge stehen noch aus. „Mit einer so großen Resonanz hätten wir gar nicht gerechnet“, so Carsten Jochum. „Es ist schön zu sehen, wie eng die Schulen und Kindergärten hinter uns stehen und vor allem wie groß unser Einzugsgebiet ist.“ So lief ein Schulkind beispielsweise 73 Runden und generierte dabei alleine über 800 Euro. Eine Kita meldete Vollzug des Sponsorenlaufs und sammelte dabei über 9000 Euro. Ebenso eine Schule. „Wahnsinn, was die Kinder, Jugendlichen, Eltern, Lehrer und Kindergärten auf die Beine gestellt haben“, zeigte sich Jochum ein Stück weit sprachlos. „Wir sind unglaublich dankbar für diese Unterstützung und auch ein Stück weit stolz, wie viele Mädchen und Jungen wir in den vergangenen Wochen bewegt haben.“

