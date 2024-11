Unfall in der Sandstraße – Radfahrer auf Gehweg stürzt nach Kollision mit PKW

(wS/red) Siegen 25.11.2024 | Am frühen Montagabend ereignete sich in der Sandstraße ein Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich, als ein PKW-Fahrer nach dem Tanken an der ARAL-Tankstelle beabsichtigte, nach rechts in die Sandstraße abzubiegen. Plötzlich kreuzte ein Fahrradfahrer, der auf dem Gehweg unterwegs war, von rechts den Weg des Fahrzeugs. Der Radfahrer, der in entgegengesetzter Richtung fuhr, stürzte bei der Kollision und zog sich Verletzungen zu.

Schnell eingetroffene Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und transportierten den Verletzten nach der Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, warum der Fahrradfahrer den Gehweg befuhr.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!