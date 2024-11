Verbraucherzentrale und Polizei: Experten geben Präventionstipps zu Betrugsmaschen im Internet

(wS/ots) Siegen 29.11.2024 | Phishing, Smishing, Identitätsdiebstahl, Fake Shops, gehackte Bankkonten, Anlagebetrug. Die Methoden der Betrüger sind vielfältig und könnten sicherlich noch um die ein oder andere Masche ergänzt werden.

Doch wie kann man sich davor schützen? Wann sollte man hellhörig werden?

Diese Fragen und noch viele mehr kommen am Dienstag, den 3. Dezember in Siegen auf den Tisch. Die Siegener Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW und die Opferschutzbeauftragen der Polizei Siegen-Wittgenstein laden in die Stadtbibliothek ins Krönchen-Center in Siegen (Markt 25) ein. Zwischen 10 und 13 Uhr werden die Experten Ihre Fragen zu den Betrugsmaschen im Internet beantworten.

Generelle Infos zu den verschiedensten Themen liefert die Beratungsstelle Siegen der Verbraucherzentrale NRW auch immer unter folgendem Link: www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/siegen

Auch auf der Homepage der Kreispolizeibehörde gibt es zahlreiche Präventionstipps zu den verschiedenen Themen: https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/node/52846

Das Ziel: Kommen Sie sicher durch die Weihnachtszeit und natürlich auch die Zeit danach. Der Verbraucherschutz „Siegen“ und die Polizei freuen sich auf Ihren Besuch!

