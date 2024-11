Vielfältige Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung des Fußverkehrs

(wS/ne) Netphen 20.11.2024 | Am vergangenen Mittwoch, dem 13.11.2024 wurden die Maßnahmenvorschläge des Planungsbüros vorgestellt, die sich aus den Ergebnissen der beiden Begehungen Anfang September in Niedernetphen und der Stadtmitte von Netphen ergeben haben.

Die Schwerpunkte der Maßnahmen lagen bei den Themen Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit, Fußwegeverbindungen, Schulisches Mobilitätsmanagement, sowie Aufenthaltsqualität und Attraktivität.

Im Rahmen des Workshops hatten Verwaltung, Politik sowie Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, an Maßnahmenpostern ihr Feedback zu den Vorschlägen abzugeben. Die Teilnehmenden zeigten sich von den vielfältigen Maßnahmenvorschlägen begeistert und freuten sich, dass durch den „Blick von außen“ interessante und kreative Ideen zur Verbesserung des Fußverkehrs in Netphen entstanden sind.

Am Ende des Workshops gaben Frau Fromberg (Planungsbüro VIA), Herr Nienhaus (Zukunftsnetz Mobilität NRW) und Frau Buro (Mobilitätsmanagement der Stadt Netphen) in einer kurzen Gesprächsrunde einen Ausblick auf die weitere Vorgehensweise. Nach der Erstellung des Abschlussberichts durch das Planungsbüro erfolgt Anfang Februar 2025 die Vorstellung der Ergebnisse des Fußverkehrs-Checks in einem politischen Gremium. Anschließend wird die zeitliche Umsetzung der Maßnahmen seitens der Stadt geprüft.

Die Stadt Netphen bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die rege Beteiligung im gesamten Projektverlauf sowie beim Planungsbüro VIA und dem Zukunftsnetz Mobilität NRW für die fachliche Begleitung des Fußverkehrs-Checks und die gute Zusammenarbeit!

Fotos: Stadt Netphen