Volkmar Klein (CDU) entsetzt über geplante Werkschließung von Thyssen-Krupp in Kreuztal- Eichen

(wS/cdu) Kreuztal 25.11.2024 | Der heimische Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein kritisiert die geplanten Werkschließung des Thyssen-Krupp Standortes in Kreuztal-Eichen: „Die Entscheidung ist fatal. Fatal für die Menschen, die dort arbeiten und fatal für die Region insgesamt. Leider reiht sich Thyssen-Krupp mit dem geplanten Stellenabbau in die Reihe vieler namhafter Unternehmen ein, die am Standort Deutschland Stellen abbauen. Die Ampel trägt hier mit der völlig falschen Energie- und Wirtschaftspolitik einen großen Anteil.“

Erst kürzlich besuchte Volkmar Klein zusammen mit der Landtagsabgeordneten Anke Fuchs-Dreisbach das Werk in Eichen und konnte sich auch mit dem Betriebsrat austauschen.

„Das Bild, dass wir uns hier machen konnten, war sehr gut, Eichen ist ein effektiver Standort. Umso fassungsloser macht es, dass das Werk nun geschlossen werden soll. Stahl bleibt als Kerntechnologie nicht nur eine wichtige Basis für Wirtschaft und Jobs im Siegerland, sondern ist wegen seiner unbegrenzten Recyclingfähigkeit auch in Sachen Nachhaltigkeit eine Zukunftstechnologie. Genau deshalb muss der Standort erhalten bleiben,“ so Volkmar Klein.

Foto: CDU