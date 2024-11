Volkstrauertag in Langenholdinghausen: Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf das Dorf und seine Bewohner

(wS/wa) Siegen 13.11.2024 | Unter dem Thema „Als der Krieg das Leben bestimmte“ – Geschehnisse und Schicksale in Langenholdinghausen ab 1939“ findet anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, dem 17. Nov. 2024, um 14.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am „Altenberg“ ein Vortrag statt.

Der mit zahlreichen Fotos hinterlegte Vortrag vermittelt ein Bild von den Auswirkungen des Krieges auf das Dorf und seine Bewohner.

Dabei werden – anders als durch anonyme Zahlen – die Folgen des weltweit geführten Krieges für den Einzelnen deutlich. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, danach besteht die Möglichkeit zum Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen.

Die Veranstalter, der Arbeitskreis Dorferneuerung und Dorfgeschichte Langenholdinghausen und der Verein Dorfgemeinschaftshaus Hollekusse e. V. freuen sich auf ihre Gäste.

