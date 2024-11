Weihnachtspäckchen für die Gäste der Siegener Tafel e.V.

(wS/st) Siegen 19.11.2024 | Die Siegener Tafel e.V. sammelt zur Weihnachtszeit Weihnachtspäckchen für die Bedürftigen. Durch die Weihnachtfeierstage an den Werktagen kann der Betrieb nicht, wie sonst, genug Lebensmittel für die wöchentliche Ausgabe sammeln. Daher schließt die Siegener Tafel e.V. über die Feiertage. Aus diesem Grund können die Bedürftigen zwei Wochen lang das Angebot der Siegener Tafel e.V. nicht nutzen. Der Verein ruft zu Spenden von verschossenen haltbaren Lebensmitteln, wie beispielsweise Nudeln, Reis und Konserve, damit die Bedürftigen während der Feiertage genug Puffer haben, um sich zu versorgen. Zigaretten und Alkohol, auch Lebensmittel mit Alkohol, werden nicht ausgegeben. Die Lebensmittel können ab dem 1. Dezember montags und mittwochs in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 08:00 bis 17:00 Uhr in kleinen oder großen Paketen bei der Siegener Tafel, Bismarckstr. 90, 57072 Siegen abgegeben werden. Dies ist noch bis zum einschließlich 12. Dezember möglich. Die Weihnachtspäckchen werden vor Weihnachten an bis zu 3.000 Bedürftige verteilt. „Gerne können Sie die Paketeauch bemalen oder verzieren. Da freuen sich unsere Gäste besonders drüber“, erläutert Tim Müller, Pressesprecher der Siegener Tafel e.V. Größere Mengen werden bei Bedarf von den Ehrenamtlichen der Siegener Tafel e.V. abgeholt.

Foto: Siegener Tafel e.V.

.

.

