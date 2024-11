Weitere Straßensanierungen in Siegen vor dem Abschluss: Neue Asphaltdecken für Schultestraße und Ring Emilienstraße

(wS/si) Siegen 13.11.2024 | Drei Straßensanierungen in Siegen stehen aktuell vor dem Abschluss: Am Donnerstag, 14. November, verleihen die Straßenbauer der Schultestraße in Weidenau den letzten Feinschliff. Der zweite Bauabschnitt zwischen Talstraße und Stockweg wird asphaltiert. Die Straße wird nach letzten Reinigungsarbeiten voraussichtlich am Freitagnachmittag wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Zuvor wurde bereits ein Großteil der Straße in einem ersten Bauabschnitt zwischen „Am Johannesseifen“ und der Talstraße umfassend saniert.

Am kommenden Wochenende werden zudem die Sanierungsarbeiten in der Achenbacher Straße abgeschlossen. Dafür ist die Achenbacher Straße ab Freitagnachmittag, 15. November, um 16.00 Uhr bis einschließlich Sonntagmittag, 17. November 2024, um 12.00 Uhr zwischen der Einmündung Haubergstraße und Steuberweg voll gesperrt. Grund dafür ist, dass dort die letzten Asphaltierungsarbeiten stattfinden. Die Achenbacher Straße ist dann ab Sonntagmittag wieder freigegeben, die 1,5 Kilometer lange Straßensanierung damit abgeschlossen.

In der kommenden Woche werden außerdem noch am Dienstag, 19. November, und Mittwoch, 20. November, die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Ring Emilienstraße (Emilienstraße, Elisabethstraße und Schlämmchen) mit einer neuen Asphaltdecke abgeschlossen. Diese Straßen werden voraussichtlich am Donnerstagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Die Baumaßnahmen sind Teil eines umfassenden Decken-Sanierungsprogramms der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung.