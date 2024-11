Zwei neue Wellenbänke bereichern den Schulhof der Grundschule Salchendorf in Neunkirchen

(wS/ne) Neunkirchen 07.11.2024 | Die Grundschule Salchendorf in Neunkirchen freut sich über zwei neue Wellenbänke, die im Rahmen der jüngsten Schulhofgestaltung aufgestellt wurden. Durch das ehrenamtliche Engagement von Westenergie-Mitarbeiter Matthias Moog erhielt die Grundschule im Rahmen der Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort einen Zuschuss von 2.000 Euro für die Errichtung der beiden Sitzmöglichkeiten.

Die Initiative zur Umgestaltung des Schulhofs entstand durch die Teilnahme an der Aktion „Coole Schulhöfe“ vom Land Nordrhein-Westfalen. Um den ehemals größtenteils versiegelten Schulhof in ein grünes Areal zu verwandeln, hat die Gemeindeverwaltung Fördermittel des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz sowie der Deutschen Umwelthilfe beantragt. Die neuen Wellenbänke ergänzen nun perfekt den „Coolen Schulhof“.

Westenergie-Mitarbeiter und Projektpate Matthias Moog erklärte: „Die Wellenbänke schaffen einen Ort der Begegnung, an dem die Kinder ihre Pausen aktiv gestalten können. Es ist schön zu sehen, wie sich der Schulhof verwandelt und kindgerechter wird.“

Schulrektorin Maren Mehring ergänzte: „Diese neuen Bänke sind nicht nur eine optische Aufwertung, sondern fördern auch das soziale Miteinander der Kinder. Wir danken dem Förderverein GS Salchendorf, der Gemeinde und unseren Partnern, die unsere Vision eines lebendigen Schulhofs unterstützen.

Besonders bedanken möchte ich mich bei Westenergie für den finanziellen Beitrag und bei Bauking –Baustoffhandel in Neunkirchen für die Bereitstellung der Materialien. Durch dieses gemeinsame Engagement wurde der Schulhof zu einem Ort, an dem Kinder spielen, lernen und sich wohlfühlen.“

Eine Bank steht auf dem unteren Schulhof und dient zum Spielen, Reden oder um sich zu erholen. Die zweite neue Sitzgelegenheit steht im Schulgarten und dient als Sitzfläche während der Arbeit im grünen „Klassenzimmer“, aber auch als Ruheort zur Erholung im Grünen.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz realisiert werden.



Projektpate Matthias Moog (hinten links), Projekthelfer Veit Wiese (hinten mittig) und Schulrektorin Maren Mehring (hinten rechts) zusammen mit Kindern der Grundschule Salchendorf in Neunkirchen (Foto: Westenergie / Matthias Moog)

