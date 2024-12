15.000 Euro für die Tafel Burbach – Spende von Busch + Kunz anlässlich des Firmenjubiläums

(wS/bu) Burbach 12.12.2024 | Ziemlich genau zwei Jahre nachdem die Tafel im November 2022 von der Ginnerbach an das Wehrstück gezogen ist, besuchte nun Marc Stehle die Einrichtung in der ehemaligen Werkshalle. Der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Busch + Kunz unterstützt seit Jahren die ehrenamtliche Arbeit der Tafel mit Spenden, fand jetzt aber erstmals die Gelegenheit zu einer persönlichen Stippvisite. Zu dieser hatte er besonders erfreuliche Nachrichten mitgebracht: Im Zuge der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen hatte Busch + Kunz den Kunden vorgeschlagen, anstelle von Sachgeschenken für soziale Einrichtungen an den beiden Produktionsstandorten von Busch + Kunz in Burbach und im mecklenburgischen Torgelow zu spenden. Die Resonanz war beachtlich. Für Burbach hatte das Unternehmen die Tafel Burbach vorgeschlagen und hier kamen mehrere Tausend Euro zusammen, die Busch + Kunz noch einmal deutliche aufrundete. So kann sich die Tafel Burbach in der Vorweihnachtszeit über eine 15.000 Euro hohe Spende freuen.

„Ich bin extrem stolz auf meine Kunden“, stellte der Unternehmer beim Rundgang durch die Tafel-Räumlichkeiten angesichts dieser Spendenbereitschaft fest. Dass dies gut angelegtes Geld ist, davon ist Marc Stehle überzeugt: „Wir sind eine Gesellschaft geworden, wo wir den Wert von Produkten des täglichen Lebens und insbesondere bei Lebensmitteln weniger wertschätzen. Schlimm wird es insbesondere, wenn Lebensmittel am Ende sogar weggeworfen werden.“ Allein deshalb sei die Arbeit der Tafel so wertvoll, weil sie Verschwendung vermeide. Noch wichtiger sei der soziale Aspekt, die Unterstützung von Bedürftigen, wobei ihm der Begriff „Kunden“, den die Tafel selbst verwendet, sympathischer sei, denn er betone eine Begegnung auf Augenhöhe.

Interessiert ließ sich der Gast die Ausgabestelle, das Lager, das Kühlhaus, die Sozialräume sowie den Café-Bereich zeigen und das System der Tafel erklären. Wöchentlich sammeln die bis zu 80 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer rund 1 Tonne Lebensmittel, die kurz vor dem Ablauf des Haltbarkeitsdatums stehen, von regionalen Partnern, zumeist bei Supermärkten. Mit den vereinseigenen Transportern werden die Waren

zum Wehrstück gebracht, wo sie sortiert und eingelagert werden. Zuletzt investierte der Verein 16.000 Eur in ein kleines Kühlhaus, in das jetzt mobile Regale hineingefahren werden können, um die Lebensmittel frisch zu halten. Darüber hinaus gibt es weitere Kühlschränke und Tiefkühlfächer. „Die wollen wir sobald wie möglich erneuern, um noch besser lagern zu können“, erklärte Roswitha Lohmann vom Ausgabeteam. Da kommt der Geldsegen der Firma Busch + Koch zur rechten Zeit, denn alle Investitionen werden über Spendengelder getätigt, betonte der Vereinsvorsitzende Wilhelm Bietz.

Mittwochs (9 bis 10.30 Uhr) öffnet die Tafel am Wehstück 20 in Burbach ihre Pforten, donnerstags (15 bis 17 Uhr) im Ev. Gemeindehaus in Holzhausen, Am Kirchtor 2. Gut 300 Kunden umfasst die aktuelle Liste der Tafel Burbach. Das ist die Kapazitätsgrenze, neue Kunden können derzeit nicht angenommen werden. Der Bedarf sei indes höher, berichten die Ehrenamtlichen. Es gibt eine Warteliste, die nach Möglichkeit abgearbeitet werde. Insbesondere der Ukraine-Krieg habe für einen hohen Zulauf gesorgt. Voraussetzung, um bei der Tafel einkaufen zu dürfen, ist eine nachgewiesene Bedürftigkeit. Insofern gäben die langen Kunden- und Wartelisten schon Anlass für Bedenken, denn „eigentlich geht es dem Siegerland ja gut. Dass auch bei uns in der Region so viele Menschen auf ein solches Angebot angewiesen sind, ist ein Indiz für das soziale Ungleichgewicht in unserem Land“, sagte Marc Stehle. Umso herzlicher dankte er den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement.

Freuen sich über eine großzügige Spende: Gerlinde Friedrich, Ludwig Sahm, Busch+Kunz-Geschäftsführer Marc Stehle, Werner Schrankwitz, Wilhelm Bietz und Roswitha Lohmann (v.l.).

Foto: Gemeinde Burbach

