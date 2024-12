3. Advent im Lichterglanz: Treckerlichter fahren durch das Fischbach- und Heuslingtal für den guten Zweck

(wS/pgl) Freudenberg 05.12.2024 | Die beliebte Aktion „Treckerlichter“ findet auch in diesem Jahr wieder am Abend des 3. Adventssonntags statt.

Unter dem Motto „Fahrt in die Welt ein Licht – stark machen für die Schwachen“ erstrahlen am Sonntag, den 15. Dezember, wieder Traktoren und andere Fahrzeuge und machen sich gemeinsam auf den Weg durch das Fischbach- und Heuslingtal.

Um 17:00 Uhr startet die Aktion an der Niederndorfer Str. 106 (Fa. Wuro) in Niederndorf. Über die Uebachstraße und Sasselbach geht es dann nach Oberfischbach, durch die Waldstraße und Schelderstraße. Über den Kreisverkehr schlängelt sich der Konvoi beleuchteter Traktoren dann durch die Heuslingstraße nach Nieder- und Oberheuslingen, über die Lindenberger Straße in die Zeitenbach, durch den Grund und schließlich Richtung Bottenberg.

Wer mitfahren möchte, darf sich zur besseren Planung gerne per E-Mail an treckerlichter@t-online.de anmelden.

Die Teilnehmer wollen mit dieser Aktion ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung setzen und sammeln auch in diesem Jahr wieder für zwei wichtige Institutionen – diesmal die DRK Kinderklinik und das Hospiz Siegerland.

Geldspenden werden durch gekennzeichnete „Sammler“ an folgenden Punkten entgegengenommen:

Parkplatz Wuro

Kreisel Niederndorf und Oberfischbach

Ev. Vereinshaus und Feuerwehrhaus Heuslingen

Ortseingang Bottenberg

Ebenso sammeln gekennzeichnete Spendenfahrzeuge im Konvoi.

Gerne können Spenden auch auf folgendes Konto eingezahlt werden:

Ev.-ref. Kirchengemeinde Oberfischbach

IBAN: DE08 4605 0001 0070 0112 59

Kennwort: „Treckerlichter“