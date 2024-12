„6.000 Tage Leidenschaft für den Sport“ – Die Siegen Sentinels feiern ein außergewöhnliches Jubiläum

(wS/se) Siegen 16.12.2024 | Am 18. Dezember 2024 ist es soweit: Die Siegen Sentinels, das American-Football-Team der Region, feiern ihr 6.000-tägiges Bestehen. Dieses Jubiläum markiert nicht nur eine beeindruckende Zeitspanne, sondern erzählt auch die Geschichte eines Sports, der in Deutschland einst belächelt wurde und heute fester Bestandteil der nationalen und regionalen Sportlandschaft ist.

Was vor 6.000 Tagen mit einer Handvoll Enthusiasten begann, die den „amerikanischen Traum“ in die Siegerländer Sportwelt bringen wollten, hat sich zu einem festen Bestandteil der regionalen Sportkultur entwickelt. Die Sentinels stehen nicht nur für sportliche Höchstleistungen, sondern auch für Teamgeist, Engagement und den Glauben daran, dass man mit Ausdauer und Leidenschaft scheinbar unerreichbare Ziele erreichen kann.

Seit der Gründung hat sich die Abteilung American Football des ASV Siegen Weidenau e.V. stark vergrößert. So gibt es seit mehreren Jahren verschiedene Jugendmannschaften (Siegen Sentinels Juniors – U13. U16 & U19) sowie ein Damen-Football Team (Siegen Guardians)

„6.000 Tage sind mehr als nur eine Zahl“, sagt Sarah Stahl, 1. Vorsitzende des ASV Siegen Weidenau e.V. „Sie stehen für Tausende Stunden Training, unzählige Spiele und vor allem für die Unterstützung einer Gemeinschaft, die an uns geglaubt hat. Dazu kommen Tausende Stunden ehrenamtliche Arbeit und Engagement für den Sport und die Gemeinschaft. Jede:r Spieler:in und jede:r Helfer:in hat einen Anteil daran, was aus der einst kleinen Idee werden konnte.“

Die Sentinels haben es geschafft, mit American Football eine Sportart in der Region zu etablieren, die lange Zeit als exotisch galt. Mit ihrem unermüdlichen Engagement und einer treuen Fangemeinde haben sie bewiesen, dass Nischensportarten in Siegen nicht nur Fuß fassen, sondern auch begeistern können.

Über die Siegen Sentinels

Gegründet am 16. Juli 2008, sind die Siegen Sentinels ein American-Football-Team, das sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich aktiv ist. Der Verein engagiert sich nicht nur sportlich, sondern auch in sozialen Projekten in der Region. Zuletzt war die Abteilung American Football & Cheerdance bei der Siegener Lichterfahrt dabei, um Spenden für das DRK Kinderkrankenhaus und den Verein „Strahlemännchen“, welcher Herzenswünsche von krebskranken Kindern erfüllt, dabei.

