Altenzentrum Freudenberg: „Flecker Wunscherfüller“ machen Konzert für Senioren möglich

(wS/dia) Freudenberg 23.12.2024 | Um Wünsche zu erfüllen, braucht es keinen bestimmten Tag im Kalender. Geschieht dies aber

rund um die Weihnachtszeit, spielt doch stets ein ganz besonderer Zauber mit. Das dachten sich auch die

„Flecker Wunscherfüller“, die den Bewohnern des Altenzentrums Freudenberg ein Konzert ermöglicht haben.

In der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland gastierte das Akkordeon-Duo „Schneeweißchen und

Rosenrot“, das die Senioren auf eine musikalische Weihnachtsreise mitnahm.

Es war ein Querschnitt aus den wohl bekanntesten Weihnachtsliedern. Von „Leise rieselt der Schnee“ über „In

der Weihnachtsbäckerei“ bis hin zu „Winter Wonderland“ erklangen zahlreiche Klassiker beim Auftritt von

„Schneeweißchen und Rosenrot“. Im großen Saal des Altenzentrums animierten die Schwestern Doris Krenzer

und Ute Basar die Bewohner und Mitarbeitenden zum Schunkeln, Träumen und Mitsingen. Gesangliche

Verstärkung gab es zudem vom Chor des AWO-Ortsvereins Freudenberg bei den Liedern „Sterne der heiligen

Nacht“ oder auch „Süßer die Glocken nie klingen“. Bei Kaffee und Bratapfelkuchen genossen die Bewohner

Musik und Gesang. Ulrike Marquardt vom Sozialen Dienst nutzte eine kleine Pause als Gelegenheit, um den

Senioren die neue Vorsitzende des Heimbeirats vorzustellen: „Seit 14 Tagen im Amt begrüßen wir Hildegard

Hof. Sie als unsere Bewohner können jederzeit mit Wünschen und Anregungen auf den Heimbeirat zugehen.“

Mit kräftigem Applaus bedankte sich das Publikum für die musikalischen Darbietungen sowie bei den „Flecker

Wunscherfüllern“, die das Konzert ermöglicht hatten. Der Verein aus Freudenberg besteht seit Juni 2023 und

setzt sich für gute Zwecke in der Region ein. Die aktuell 29 ehrenamtlichen Mitglieder unterstützen mit

Spendeneinnahmen Projekte, Vereine sowie gemeinnützige Einrichtungen. Stellvertretend im Altenzentrum vor

Ort waren die erste Vorsitzende Julia Willwacher und Mitglied Kiria Bottenberg. „Wir machen uns jährlich für

mindestens eine Aktion in der Kinder- und Jugendarbeit stark und setzen ein Projekt in der Altenhilfe um“,

sagte Julia Willwacher. Damit der Verein Wünsche erfüllen kann, organisiert er auf verschiedenen Märkten in

Freudenberg und Umgebung Aktionen wie Waffelverkäufe oder Basare mit gebrauchtem Spielzeug und

gebrauchter Kleidung.



Weihnachtslieder auf dem Akkordeon: Dank einer Spende der „Flecker Wunscherfüller“ gastierten „Schneeweißchen und Rosenrot“ – die Schwestern Ute Basar (links) und Doris Krenzer (rechts) – im Altenzentrum Freudenberg. Die kommissarische Einrichtungsleiterin Anke Lagemann (von links) und Ulrike Marquardt vom Sozialen Dienst bedankten sich bei Julia Willwacher und Kiria Bottenberg.