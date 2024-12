Beifahrer fällt bei Kurvenfahrt aus dem Auto und landet im Krankenhaus

(wS/ots) Kreuztal 11.12.2024 | Am gestrigen Montagabend (10. Dezember) ist es in einer Kreuztaler Tiefgarage zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Ein 20-jähriger Beifahrer ist während der Fahrt aus dem Auto geflogen und landete anschließend in einem Krankenhaus.

Gegen 21:12 Uhr erhielt die Polizei über die Kreisleitstelle die Information zu einem Unfall mit einer verletzten Person in die Tiefgarage an der Siegener Straße. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 20-jährige Beifahrer während der Fahrt aus dem Auto herausgeflogen war. Der 21-jährige Fahrer des Seat Ibiza gab an, dass er in der Tiefgarage auf dem Weg nach draußen gewesen sei. In einer Linkskurve sei dann sein Beifahrer plötzlich aus dem Auto herausgefallen.

Der 20-jährige Beifahrer sagte, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht angeschnallt gewesen sei. Da die Tür nicht richtig verschlossen war, habe er sie während der Fahrt nochmals richtig geöffnet. Durch die Kurvenfahrt sei er dann herausgeflogen und vermutlich gegen eine Mauer geprallt.

Dabei verletzte sich der junge Mann und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die nicht angepasste Geschwindigkeit mit ursächlich für den Unfall ist.

Das Verkehrskommissariat hat die Sachbearbeitung aufgenommen. Den 21-jährigen Fahrer könnte eine Strafanzeige wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung erwarten.

Zeugen, die den Vorfall beobachten haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0 zu melden.