Betrunkene in Siegen: Mehrere Widerstände am Wochenende

(wS/ots) Siegen 30.12.2024 | Am vergangenen Samstag (28.12.2024) haben gleich mehrere Personen im Rahmen von Einsätzen Widerstand geleistet.

Gegen kurz nach 6 Uhr sind Polizeibeamte in die Koblenzer Straße alarmiert worden. Vor Ort waren mehrere Personen in einen verbalen Streit involviert. Im Rahmen der Klärung des Sachverhaltes durchsuchten die Polizisten einen 25-Jährigen. Dabei leistete er Widerstand und verhielt sich zunehmend aggressiver. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Knapp zwei Stunden später fiel ein 31-Jähriger auf, der sich bereits in der Nacht zuvor im Polizeigewahrsam befand. Nachdem er in den frühen Morgenstunden entlassen wurde, kehrte er gegen 7:40 Uhr zur Wache in Weidenau zurück. Er lief auf die Weidenauer Straße und stieß dort mit seinem Arm gegen einen fahrenden Bus. Der Mann blieb unverletzt. Zum Schutz seiner eigenen Person wurde er erneut in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand.

Gegen 9:45 Uhr bemerkten Zeugen zwei augenscheinlich betrunkene Personen an der Sandstraße in Siegen. Darunter befand sich auch der 25-Jährige aus dem ersten Sachverhalt. Begleitet wurde er von einem 33-Jährigen. Dieser sollte zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Er leistete Widerstand und versuchte, sich der Ingewahrsamnahme zu widersetzen. Letztlich gelang es den Beamten, den 33-Jährigen in einem Streifenwagen auf die Wache zu bringen. Auch der 25-Jährige landete schließlich im Polizeigewahrsam.

Gegen alle beteiligten Personen gibt es Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

