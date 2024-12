DAV Siegerland: Erfolgreiche Saison für das Kletterteam – Stolze Bilanz und Blick nach vorn

(wS/dav) Siegen 02.12.2024 | Eine beeindruckende Wettkampfsaison endet für das Kletterteam des DAV Siegerland mit einem großen Erfolg und vielen Grund zur Freude. Stolz blickt das Team auf ein Jahr voller sportlicher Highlights, bemerkenswerter Entwicklungen und starker Leistungen zurück.

Neue Unterstützung und starke Entwicklung

Für das Jahr 2024 konnten neue Sponsoren gewonnen werden, die das Wettkampfteam unterstützen und es finanziell stärken. Durch diese Partnerschaften ist es gelungen, die finanzielle Basis des Teams zu sichern, um den anspruchsvollen Trainings- und Wettkampfbetrieb nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch gezielt zu verbessern. So konnten Investitionen in die professionelle Arbeit der Trainer getätigt werden, die ein zentraler Erfolgsfaktor für das Team darstellen.

Das Kletterteam besteht aus insgesamt 15 Athletinnen und Athleten sowie sechs Trainern, die zwei- bis dreimal pro Woche trainieren. Gemeinsam bereiten sie sich auf nationale und teilweise internationale Wettkämpfe vor, die sie durch ganz Deutschland führen. Doch nicht nur Trainer und Sponsoren spielen eine wichtige Rolle: Das Engagement der Eltern ist für das Team ebenfalls unverzichtbar. Sie beschafften und bedruckten neue Teambekleidung, organisierten den derzeit noch laufenden Vereins eigenen NanoMoves-Wettkampf und unterstützten durch Fahrdienste zu Wettkämpfen und freiwilligen Trainingseinheiten.

Höhepunkte der Wettkampfsaison

Das Jahr 2024 hielt zahlreiche Erfolge für das Team bereit, die besonders in den überregionalen Wettkämpfen sichtbar wurden. Eines der Highlights war der Europacup im Speedklettern, der im Juni im DAV Kletterzentrum Augsburg stattfand. Hier sicherte sich Mona Schmidt aus Netphen einen herausragenden 11. Platz und sorgte damit für einen starken Einstand bei ihrem ersten Einsatz für die Deutsche Nationalmannschaft. Auch bei den Deutschen Meisterschaften im Speedklettern in Hamburg zeigte Schmidt eine beachtliche Leistung und belegte Platz sieben.

Auch Enya Joy Steiner bewies sich als junge Wettkämpferin: Bei den westdeutschen Meisterschaften im Speedklettern qualifizierte sie sich souverän für das Halbfinale und sicherte sich schließlich den dritten Platz in ihrer Altersklasse.

Einen besonderen Moment erlebte auch Moritz Varnhorn, der bei den nordrhein-westfälischen Landesmeisterschaften im Bouldern seinen bisher größten Erfolg feierte und den Titel des Landesmeisters der Jugend C errang.

Bei der KidsCup-Serie, die Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren eine Bühne bietet, konnten Karl Wunderlich und erneut Moritz Varnhorn die Gesamtwertung in ihren Altersklassen gewinnen. Charlotte Varnhorn erzielte einen starken dritten Platz und bewies sich damit als vielversprechendes Nachwuchstalent. Diese Serie, bestehend aus vier Wettkämpfen in den Disziplinen Seilklettern, Bouldern und Speedklettern, ermöglicht es jungen Athleten, sich auf nordrhein-westfälischer Ebene zu messen und Erfahrungen im Wettkampf zu sammeln.

Fazit und Ausblick

Die Arbeit des Kletterteams des DAV Siegerland erntet nicht nur lokal Anerkennung, sondern gewinnt auch überregional an Beachtung. Das Team und seine Trainer planen bereits die kommende Saison, in der sie an die starken Leistungen anknüpfen und neue Erfolge feiern wollen. Die Sportler können es kaum erwarten, 2025 erneut zu zeigen, dass Siegerland als Kletterstandort weiter an Stärke und Bedeutung gewinnt.

Foto: DAV Siegerland