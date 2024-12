Diebe entwenden große Mengen an Lebensmitteln aus Gaststätte

(wS/ots) Bad Laasphe 20.12.2024 | In der Nacht von Dienstag (17. Dezember) auf Mittwoch haben es Diebe auf größere Mengen an Lebensmittel abgesehen.

Zwischen Dienstagabend (22:00 Uhr) und Mittwochmorgen (09:30 Uhr) gelangten die Täter auf bisher noch nicht bekannte Weise in die Kellerräume einer Gaststätte am Wilhelmsplatz. Aus den Kellerräumen erbeuteten die Eindringlinge große Mengen an Fleisch (Frischfleisch und Tiefkühlkost; u.a. Schweinelachse, Schweinelendchen, verschiedene Schinkensorten, Roastbeef etc.) und Käse (> 10 kg) sowie größere Mengen an Spirituosen (mindestens 15 Flaschen à 1 Liter verschiedene Schnäpse / Brände etc.). Die genaue Beute steht abschließend noch nicht fest.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der erbeuteten Menge dürften die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

Die Ermittler bitten Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 02751 / 909-0 mitzuteilen.

Dabei interessiert die Kriminalpolizei neben etwaigen verdächtigen Beobachtungen auch, ob Personen aktuell größere Mengen an Fleisch oder Spirituosen zum Verkauf anbieten.