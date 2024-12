Eine begehbare Weihnachtskrippe in der Hl. Kreuz Kirche Bubach

(wS/pgk) Burbach 28.12.2024 | Ein besonderes Erlebnis erwartet die Besucher der Hl. Kreuz Kirche in Burbach: eine begehbare Krippenlandschaft. Mit Rindenmulch abgestreute Wege bringen die Besucher und Besucherinnen, insbesondere Kinder zu den verschiedenen Szenen innerhalb der Krippenlandschaft. So kann man beispielsweise den Hirten auf dem Feld oder Maria, Josef und dem Jesuskind näher kommen.

Zeitgleich werden besondere Szenen auf eine Leinwand übertragen und mit kurzen Erklärungen oder meditativen Gedanken beschrieben, wie z.B. ein blaues Schaf, eine verbindende Brücke oder warum in diesem Jahr in der Krippenlandschaft ein Baum gepflanzt wird.

Die Hl. Kreuz Kirche im Fliederweg in Burbach ist an folgenden Tagen geöffnet: 28. bis 29. Dezember und 1. bis 5. Januar jeweils von 16:00 bis 19:00.

Fotos: privat

