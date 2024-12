Erfolgreiche Polizeikontrollen in der Siegener Innenstadt – unter anderem klickten die Handschellen

(wS/ots) Siegen 20.12.2024 | Am gestrigen Nachmittag (19. Dezember) bis in den späten Abend hinein führte die Polizei Siegen in der Innenstadt wieder mit verstärkten Kräften Kontrollen durch.

Dabei bewiesen die Einsatzkräfte ein gutes Händchen. Am Ende gab es sieben Anzeigen wegen Betäubungsmittelhandel, zwei Anzeigen wegen Cannabisbesitzes, eine Diebstahlsanzeige sowie eine Anzeige wegen einer Nötigung. Die aufgefundenen Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher.

Bei einer Personenkontrolle wurde zudem festgestellt, dass gegen den 25-jährigen Mann ein Haftbefehl wegen einer ausstehenden Freiheitsstrafe von über 2 Jahren bestand. Er wurde dem Amtsgericht zugeführt.

Auch in den Folgetagen finden neben den normalen Innenstadt- und Weihnachtsmarktstreifen verstärkte Kontrollen der Polizei statt.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!