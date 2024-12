Erfolgreiche Weihnachtsbaumaktion des VfB Wilden begeistert erneut

(wS/vfb) Wilnsdorf 15.12.2024 | Bereits zum 8. Mal veranstaltete der VfB 1928 Wilden e.V. einen Weihnachtsbaumverkauf zugunsten der VfB-Jugendabteilung auf der Artur-Reichmann-Sportanlage.

Die Aktion fand am vergangenen Freitag nachmittags / abends und Samstag Mittag jeweils über 4 Stunden statt.

Die Resonanz war erneut hervorragend, 191 Weihnachtsbäume in den Qualitäten Nordmann Premium und Standard in verschiedenen Größen wurden verkauft.

Sehr zufrieden zeigte sich daher Marc Mühlhahn vom VfB Wilden, der die Aktion erneut federführend organisiert hatte:

„Unser Helferteam hat wieder tolle Arbeit geleistet – von der Verteilung der Handzettel im Ort über den Verkauf, das Einnetzen und Verladen der Bäume bis hin zur Auslieferung, die wir in Wilden und auch in Wilnsdorf ohne Aufpreis vorgenommen haben.

Unser Bewirtungsteam hat mit diversen Leckereien im und vor dem Sportheim vorweihnachtliches Ambiente bereitet. Etliche Kunden haben den Kaufpreis durch eine Spende auch noch großzügig aufgerundet.

Mit dem Erlös aus Verkauf und Spenden können wir nun den Sportbetrieb unserer Jugendabteilung mit 300 Kindern und Jugendlichen wieder deutlich unterstützen. Ein herzliches Dankeschön an das Team und alle, die gekauft und gespendet haben!“

Einen kostenlosen Auslieferungsservice boten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des VfB Wilden bei der Weihnachtsbaumaktion zugunsten der VfB-Jugendabteilung an