Ganz schön nett von der Stadt Kreuztal: Kostenlos parken in Kreuztal zur Weihnachtszeit!

(wS/red) Kreuztal 19.12.2024 | Die Stadt Kreuztal hat sich wohl eine besondere Überraschung einfallen lassen: Die Parkautomaten in der Tiefgarage an der Siegener Straße (unterm Roten Platz) und in der Roonstraße sind mit einem Schild „Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2025“ zugeklebt!

Das bedeutet: Kostenlos parken!

Vielen Dank an die Stadt für diese tolle Geste!

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

