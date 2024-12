INTERMEZZO: Ein musikalischer Höhepunkt in der Kreuzkirche Kreuztal

(wS/in) Kreuztal 24.12.2024 | Am Sonntag, den 15. Dezember 2024, verwandelte sich die Kreuzkirche Kreuztal in eine Bühne für ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse. Wer nicht dabei war, hat zweifelsohne ein Konzert verpasst, das in Erinnerung bleiben wird.

Der Gastgeberchor INTERMEZZO, unter der souveränen Leitung von Anja Koch, bot gemeinsam mit dem MGV Elben und dessen ebenso sicherem Chorleiter Volker Arns eine beeindruckende Darbietung. Die Harmonie der Stimmen und die kraftvolle Interpretation der Stücke entführten das Publikum in eine Welt voller Klangfarben und Emotionen.

Ein besonderes Highlight des Abends war die begleitende und solistische Darbietung von Anja BraunPfeiffer am E-Piano. Mit ihrer außergewöhnlichen musikalischen Sensibilität und technischer Perfektion schuf sie Momente, die gleichermaßen die Sängerinnen und Sänger sowie die Zuhörenden verzauberten.

Der Abend war ein eindrucksvoller Beweis für die Kraft der Musik, Menschen zu verbinden und sie in festliche Stimmung zu versetzen.

Zum Abschluss richtet INTERMEZZO herzliche Grüße an alle Leserinnen und Leser:

„Wir wünschen allen Freunden und Förderern ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir freuen uns schon jetzt auf unser nächstes Konzert am 9. November 2025!“

Ein Abend, der mehr als nur Musik bot – er schenkte unvergessliche Erinnerungen.

Foto: Bernd Geisweid

.

.

