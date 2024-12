Jubiläumsjahr 2025 „Wir feiern, was wir lieben – 50 Jahre Siegen-Wittgenstein“

(wS/si) Siegen 18.12.2024 | „Wir feiern, was wir lieben – 50 Jahre Siegen-Wittgenstein“ – unter diesem Motto stehen im kommenden Jahr zahlreiche Veranstaltungen, mit denen an die Gründung des Kreises vor einem halben Jahrhundert erinnert werden soll.

„Zum 1. Januar 1975 wurde die große Kommunalreform in Nordrhein-Westfalen weitestgehend abgeschlossen und der Kreis Siegen-Wittgenstein in seinen heutigen Grenzen geschaffen“, erinnert Landrat Andreas Müller: „Das sind im Prinzip die beiden Altkreise ohne die Wittgensteiner Höhendörfer Altastenberg, Neuastenberg, Lenneplätze, Mollseifen, Langewiese und Hoheleye. Die kamen damals zum Hochsauerlandkreis.“ Übrigens hieß der neue Kreis am Anfang tatsächlich nur „Kreis Siegen“ – „unter heftigen Protesten aus der Region“, wie Müller in Erinnerung rief. Erst 1984 bekam der Kreis dann den heutigen Namen: Siegen-Wittgenstein.

„Dieses Jubiläum, 50 Jahre Siegen-Wittgenstein, wollen wir im kommenden Jahr feiern – mit Vorträgen, Mitmach-Aktionen, ‚Blicke hinter die Kulissen‘, Ausstellungen und einigen größeren Veranstaltungen“, sagte der Landrat jetzt bei der Vorstellung des Jubiläumsprogramms.

Welche Rolle spielt der Kreis?

Zunächst machte Andreas Müller einmal mehr deutlich, vor welchen Herausforderungen er unsere Gesellschaft aktuell sieht und welche Rolle der Kreis in dieser Situation spielt: „Wir leben in Zeiten, in denen viele den Eindruck haben, es geht nur noch drunter und drüber: Ampel-Aus, Neuwahl im Februar, Trump-Sieg in Amerika, Russischer Überfall auf die Ukraine, alles wird teurer, der deutsche Wirtschaftsmotor stottert, die Arbeitslosigkeit steigt. Gleichzeitig versuchen manche, den Staat zu untergraben, das Funktionieren staatlicher Strukturen zu unterminieren und das Vertrauen in das Funktionieren unseres Staates zu zerstören. Ganz bewusst – mit voller Absicht“, so Müller.

„Ich glaube, in solchen Zeiten ist es wichtig, dass auch wir als Kreisverwaltung um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürgern werben, in dem wir immer wieder erklären, wofür ein Kreis eigentlich da ist, was wir so machen und welche Aufgaben wir haben. Das sind natürlich Dinge wie Kfz-Zulassung, Bauanträge, Kinderbetreuung, Sozialhilfe, Behindertenausweise, Jagdscheine, Schuleingangsuntersuchungen oder ähnliches. Oder um Behörden zu nennen: z.B. Gesundheitsamt, Ordnungsamt, Sozialamt, Jugendamt, Umweltamt, Veterinäramt, Bauamt, Schulamt, VHS.“

Darüber hinaus habe der Kreis aber auch weitere Funktionen: „Etwa eine Bündelungsfunktion, Wir machen also das, was wirtschaftlich völlig sinnlos wäre, wenn jede der elf Städte und Gemeinden das selbst machen würde. Zum einen, weil man die Fachkräfte dafür heute gar nicht mehr bekommt, zum anderen weil es zu teuer wäre.

Und wir haben eine Ausgleichsfunktion: Weil nicht alle Fragen in allen elf Städten und Gemeinden gleich relevant sind. Und manche sich manches auch nicht leisten könnten, wenn sie es alleine machen müssten.

In Wittgenstein geben wir zum Beispiel überdurchschnittlich viel für Kreisstraßen aus, weil es dort einfach mehr gibt. In der einen oder anderen Siegerländer Kommune sind dagegen die Aufwendungen für Sozialleistungen höher, weil sich die Bevölkerung dort anders zusammensetzt. Am Ende profitieren alle elf Städte und Gemeinden von dieser Ausgleichsfunktion des Kreises“, erläutert Müller.

Und schließlich: „Wir als Kreis halten die Menschen in den elf Städte und Gemeinden zusammen. Wir bilden eine Klammer. Denn mit Kirchturmdenken – jeder guckt nur auf sich – kommt man heutzutage nicht mehr weiter. Wir fördern das Gemeinsame, den Gemeinsinn, das Zusammenleben, das Zusammenwachsen und den Zusammenhalt. Damit wollen wir der gesellschaftlichen Polarisierung etwas entgegensetzen“, unterstreicht der Landrat. Seine Hoffnung: „Vielleicht gelingt es uns mit dem Jubiläumsprogramm ja auch, den einen oder anderen aus seiner Blase heraus und in unsere Gemeinschaft hinein zu holen. Deshalb möchten wir mit dem Kreisgeburtstag schöne, spannende und interessante Anlässe schaffen, bei denen die Menschen aus den elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein zusammenkommen. Wir möchten die Liebe und den Stolz auf unsere Region fördern, wir möchten dazu beitragen, dass die Menschen sagen: ‚Ja, es ist schön und richtig und gut, hier in Siegen-Wittgenstein zu leben!‘ Und ganz nebenbei können wir mit einigen Veranstaltungen eben auch Antworten auf die Fragen geben, die ich eben angesprochen habe: Was macht denn der Kreis eigentlich?“

Jubiläumsprogramm

Gleich für Ende Januar kündigte Müller das erste Highlight des Jubiläumsprogramms an: den Film „Siegen-Wittgenstein von oben“ in einer leicht aktualisierten Version, 15 Minuten länger und mit einem neuen Soundtrack. Den Soundtrack hat Alexander Reuber aus Olpe komponiert, sagte Müller: „Der besondere Clou: Der neue Soundtrack wird live von der Philharmonie Südwestfalen gespielt. Die Weltpremiere ist am Freitag, 24. Januar, im Apollo-Theater in Siegen.“ Karten dafür gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. „Wer mit dabei sein möchte, kann sich ab sofort und bis zum 10. Januar unter 50Jahre@siegen-wittgenstein.de um jeweils 2 Karten bewerben“, kündigte Andreas Müller an: Stichwort: „SiWi von oben“.

„Dass diese Veranstaltung offenbar hoch attraktiv ist, zeigt die Tatsache, dass ‚Siegen-Wittgenstein von oben. Philharmonisch.‘ – so der offizielle Titel – nach der offiziellen Premiere noch zweimal im Apollo-aufgeführt wird: am 25. und 26. Januar. Und diese beiden Veranstaltungen sind bereits ausverkauft“, so der Landrat.

Die zentrale Jubiläumsveranstaltung zum 50. Kreisgeburtstag findet am Mittwoch vor KulturPur, am 4. Juni 2025, auf dem Giller statt. Andreas Müller: „Als Highlight zum 50. Geburtstag möchten wir die Siegerländer und Wittgensteiner mit etwas wirklich Außergewöhnlichem überraschen: Mit einem Siegen-Wittgenstein-Musical! Das heißt ‚Das Beste aus zwei Welten‘ und wurde von dem Geisweider Dieter Falk und seinem Sohn Paul komponiert. Die Texte stammen von Hans Holzbecher, der u.a. Texte für das Düsseldorfer Komödchen schreibt.“

Der Landrat kennt das Musical bereits. Sein Eindruck: „Es ist wirklich wunderbar geworden. Mit tollen Ohrwürmern! Der eine oder andere wird vielleicht gerade beim letzten Stück auch ein paar Tränchen verdrücken.“

Auch zu dieser Veranstaltung wird der Kreis die Karten wieder verschenken. Wer auf „Nummer sicher“ gehen will, kann sich aber auch schon ab Anfang Februar Karten für eine zweite Vorstellung des Musicals sichern. Denn „Das Beste aus zwei Welten“ ist am Donnerstag, 5. Juli 2025, auch ganz normale Veranstaltung bei KulturPur.

Noch vor den Sommerferien geht es dann mit zwei weiteren größeren Veranstaltungen weiter. Beide finden in und um das Kreishaus statt. „Am Samstag, 21. Juni, laden wir zu einem ‚Tag des Bevölkerungsschutzes‘ ein. Den organisieren wir gemeinsam mit den Städten und Gemeinden, den Feuerwehren und den Hilfsorganisationen“, führt Andreas Müller aus: „Es geht darum, die Arbeit von Feuerwehren, DRK, Maltesern, THW und so weiter vorzustellen. Aber auch darum, die Menschen zur Selbstvorsorge zu befähigen. Deshalb wird es auch Informationen dazu geben, was man selbst Zuhause tun kann, um sich auf mögliche Krisenszenarien vorzubereiten. Etwa auf einen längeren Stromausfall oder ähnliches.“

Am Samstag, 5. Juli, lädt die Kreisverwaltung dann zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. „Wir wollen an diesem Tag die Arbeit, die die Kreisverwaltung leistet, auf unterhaltsame Weise darstellen – auch mit vielen Mitmach-Aktionen. Besonders beliebt waren beim letzten ‚Tag der offenen Tür‘ in 2017 zum Beispiel die Blitzer-Fotos auf einem Bobby-Car“, erinnert sich der Landrat: „Was wir damals auch gemerkt haben: Das Kreishaus selbst ist auch schon ein Star. Der Blick von der Dachterrasse ist natürlich etwas Besonderes. Aber auch die Führungen in die Untergeschosse oder in die 15. Etage, die Techniketage, also überall dorthin, wo man als Besucher im Kreishaus normalerweise nicht hinkommt.“

Noch in den Sommerferien gibt es dann die letzte der größeren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Am letzten Ferienwochenende, 23. und 24. August, ein Flughafenfest auf dem Siegerland Flughafen.

„Darüber hinaus gibt es viele weitere Bausteine, die das Jubiläumsjahr ‚echt vielfältig‘ machen“, so Müller: „Bereits im April gibt es eine große Mitmach-Aktion: Gemeinsam mit Radio Siegen holen wir das legendäre Radiospiel ‚Hör mal, wer da spricht‘ zurück: Die Hörerinnen und Hörer sollen Siegerländer und Wittgensteiner an ihrer Stimme erkennen, und an dem, was sie über sich erzählen. Unter dem Motto ‚50 Jahre, 50 Stimmen‘ wird es fünfzig Spielrunden geben. Dabei geht es um heimische Promis, aber auch um Menschen, die man vielleicht nur aus seinem direkten Umfeld kennen kann. Zu gewinnen gibt es in jeder Spielrunde für einen Gewinner je vier Karten für das Siegen-Wittgenstein-Musical am 4. Juni auf dem Giller“, so der Landrat.

Im Sommer sind dann zwei Ausstellungen vorgesehen. Die erste heißt: „50 Jahre – 50 Bilder“. Unter diesem Titel wird der Siegen-Blogger und Fotograf Felix Höfer ab Juni eine Ausstellung mit spektakulären Fotos aus allen elf Städten und Gemeinden im Foyer des Kreishauses zeigen. Felix Höfer ist vor allem für seinen baublog.siegen auf Instagram bekannt. Aber er hat im August/September dieses Jahres auch im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Stadt Siegen die Ausstellung „Siegen-Zeitschichten: Gestern.Heute.Morgen“ im Pop-Up-Store der Sparkasse in der Kölner Straße gezeigt.

Die zweite Ausstellung widmet sich der Kreisgeschichte: „50 Jahre – 50 Ereignisse“, zusammengestellt von Kreisarchivar Thomas Wolf. Diese wird dann nach der Sommerpause im Foyer des Kreishauses zu sehen sein.

„Darüber hinaus bieten wir über das ganze Jubiläumsjahr zahlreiche ‚Blicke hinter die Kulissen‘ an: Ob Kreisklinikum, Kreisleitstelle, Kreisbahn, Obernautalsperre, Deponie in der Fludersbach, Rettungswache in Deuz, Kreishaus mit Lÿz oder Siegerland Flughafen – an all diesen Orten wird es Führungen geben“, zählt Andreas Müller auf.

Wer an einer dieser Führungen teilnehmen möchte, kann sich ab Januar bei der Kreisvolkshochschule dafür anmelden. Sie sind Teil des nächsten VHS-Programms, das Anfang Januar erscheint.

Zusätzlich gibt es eine weitere Veranstaltungsreihe, die ebenfalls im VHS-Programm zu finden sein wird: Der Historiker Dieter Pfau wird einen weiteren Band der Reihe „Zeitspuren in Siegerland und Wittgenstein“ herausgeben. Der Kreistag hat die Mittel dafür bereitgestellt. Es geht um den zweiten Band zum 19. Jahrhundert. Andreas Müller: „Der erste Teilband zum 19. Jahrhundert ist im Kontext der 200-Jahr-Feier der Altkreise Siegen und Wittgenstein in 2017 erarbeitet worden, mit finanzieller Unterstützung von Sponsoren, des Kreises und personeller Unterstützung des Kreisarchivs. Der zweite Teilband soll 2026 fertig werden. Aber bereits im nächsten Jahr, im Jubiläumsjahr, wird Dieter Pfau zahlreiche Vorträge zum 19. Jahrhundert in Siegerland und Wittgenstein halten – in Bad Berleburg, Dahlbruch, Kreuztal und Neunkirchen“, so der Landrat: „Der Inhalt der Vorträge umfasst dann bereits das gesamte 19. Jahrhundert, also auch die Forschungsergebnisse, die dann im zweiten Band veröffentlicht werden.“

Alle aktuellen Infos zum Jubiläumsprogramm „50 Jahre Siegen-Wittgenstein“ wird es in Kürze auf der Homepage des Kreises unter www.siegen-wittgenstein.de/50Jahre zum Nachlesen geben.

„Außerdem starten wir im Januar unseren WhatsApp-Kanal“, kündigt der Landrat an: „Der ist schon zertifiziert und hat den berühmten ‚blauen Haken‘. Deshalb ist er auch bereits bei WhatsApp in der Kanalsuche unter ‚Kreis Siegen-Wittgenstein‘ zu finden“, so Müller: „Ab Januar, pünktlich zum Start ins Jubiläumsjahr, werden wir ihn dann auch nutzen und Inhalte posten.“

Ein besonderer Dank des Landrats gilt den Sparkassen in Siegen-Wittgenstein und der Volksbank Südwestfalen. „Ihre wirklich großzügige Unterstützung macht es möglich, dass wir mit diesem umfangreichen Programm den 50. Kreisgeburtstag feiern können“, betont Andreas Müller. Sein Wünsch: „ Ich würde mich sehr freuen, wenn die Siegerländer und Wittgensteiner unsere Einladung annehmen und in 2025 dabei sind, wenn es heißt: ‚Wir feiern, was wir lieben – 50 Jahre Siegen-Wittgenstein‘.

Landrat Andreas Müller – Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!