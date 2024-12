KÖLSCH BETWEEN THE DAYS: Vollgas-Party in Siegen!

(wS/na) Siegen 18.12.2024 | Nach Weihnachten ist vor Karneval – und das muss gefeiert werden !!! Die ultimative Party „zwischen den Jahren“ verbindet alles was Spass macht: Frisch gezapften Früh Kölsch vom Fass trifft auf Radio Siegen Kulthit-DJ Marcus Nauroth.

Für die kölschen Töne steht die Band KÖLSCH GEDÄH! live auf der Bühne: Pass op, pass op, Prinzessin! Dat Krokodil well dich fresse … Musikalisch bewegt sich KÖLSCH BETWEEN THE DAYS irgendwo zwischen Kölscher Partymusik sowie Schlager- und Mallorca-Sounds aus dem Bamboleo und dem Bierkönig. Also garantiert 100% Party & Vollgas…



__________________________________

TICKETS

▶︎ Party-Ticket im Online-Shop: 13 € + Gebühren

▶︎ Stehtisch-Ticket für 8 Personen im Online-Shop: 120 € + Gebühren

▶︎ Abendkasse 16 €

__________________________________

I N F O S

▶︎ Einlass ab 19:30 Uhr

▶︎ Beginn 20:00 Uhr

▶︎ Samstag 28.12.2024

▶︎ Location: Weisstalhalle Siegen in Kaan-Marienborn

▶︎ Longdrinkbar

▶︎ Kostenfreie Parkplätze vorhanden!

▶︎ Einlass ab 18 Jahren