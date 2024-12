Landestitel 2024 für Jahn-Fechter – Westfalen triumphieren bei Offenen Bremer Landesmeisterschaften / Paris fest im Blick

(wS/tvj) Siegen 18.12.2024 | „Wir sind Landesmeister und erzielen mit starken Doppel-Titelgewinnen ein Rekordergebnis in der Geschichte des Siegener Nachwuchsfechtsports“, freute sich Jahn-Trainer Frank Matzner nach dem letzten großen Sportwettkampf seiner Schützlinge in der olympischen Disziplin „Florett“ mit jetzt weiteren fünf Titelgewinnen in diesem Jahr. Der Landesfachverband Fechten Bremen e. V. veranstaltete erneut kurz vor dem Jahreswechsel seine regionalen Meisterschaften 2024 traditionell wieder international offen und verlieh den Siegern jeder Disziplin den Titel „Offene/r Bremer Landesmeister/in 2024/2025“, welcher der Athletenbiographie durch den Deutschen Fechter-Bund e. V. offiziell auch als gleichwertiger Titel- und Medaillengewinn zuerkannt wird.

So folgten der offenen Einladung in die Hansestadt Bremen vor allem leistungsstarke Sportfechter der norddeutschen Landesverbände und des benachbarten europäischen Auslandes. Auch die Fechtabteilung des TV Jahn Siegen konnte mit gleich 21 Starts in den Startklassen Damen- und Herrenflorett U9 bis U20 sportlich überzeugen und entscheidende Akzente setzen. Zum Triumph gelang der Doppelstart von Landeskaderfechterin Antonia Colsman (Jahrgang 2010) vom TV Jahn Siegen, die bereits bei den NRW-Meisterschaften 2024 mit zwei Bronzemedaillengewinnen in den höheren Jugendstartklassen Damenflorett U15 und U17 glänzte. Nach überzeugenden Leistungen auf Bundesturnieren wurde sie erstmalig für eine Siegener Nachwuchsfechterin von Bundestrainerin Anja Schache persönlich zum NK3-Sichtungslehrgang am Bundesstützpunkt des Deutschen Fechter-Bundes e. V. nach Tauberbischofsheim eingeladen, wo sie fortan zusätzlich trainiert.

Mit einer überragenden Leistung schaffte Antonia Colsman den Durchmarsch auf das Siegerpodest im Wettbewerb der U15, wo sie vor allem ihre Finalgefechte eindeutig mit Trefferstand 15:0 (Halbfinale) und 15:3 (Finale) bestritt und den Landesmeistertitel 2024 holte. Schwieriger, aber dennoch erfolgreich verlief der Wettbewerb in der höheren Startklasse Damenflorett U17, wo Antonia Colsman zunächst nach der Vorrunde lediglich auf Platz zwei gesetzt war, um dann schließlich im weiteren Turnierverlauf das Halbfinale denkbar knapp mit Trefferstand 15:14 für sich zu entscheiden und erst im Landesfinale klar mit Endstand 15:8 zu gewinnen. Der doppelte Titelgewinn von Antonia Colsman in den höchsten Jugendstartklassen bei einer Landesmeisterschaft markiert eine persönliche und lokale Bestleistung und ist ein Novum in der Geschichte des Siegener Fechtsports.

Für die Siegener Florettfechterin steht jetzt mit dem „Challenge CEP – Marathon“ in Paris (Frankreich) gleich nach dem Jahreswechsel ein großes internationales Turnierevent in Vorbereitung, wo Antonia Colsman im zurückliegenden Februar auf Platz 58 das zweitbeste deutsche Ergebnis im weltweiten Teilnehmerfeld in Paris erfechten konnte. In Bremen brillierte ihr Vereinskamerad und Newcomer Vincent Klausnitzer (Jahrgang 2010) vom TV Jahn Siegen, welcher mit einer überraschend starken Leistung in den Startklassen Herrenflorett U15 und U17 ebenfalls den Einzug ins Bremer Landesfinale erreichte, wo der Siegener jeweils mit Trefferstand 15:6 gegen den NK3-Athleten des DFB und amtierenden Deutschen Vizemeister (Einzel- und Teamwettbewerb) 2024 Andri Helmig vom TB Burgsteinfurt in den zwei hochspannenden „Westfalenduellen“ achtbar unterlag.

Für den Landesverband Westfalen und die drei miteinander herzlich befreundeten Nachwuchsfechter war dieser sechsfache Titelgewinn bei den Offenen Bremer Landesmeisterschaften Saison 2024/2025 ein wahrer Triumph. Zwei weitere starke Turnierleistungen zeigten Jakob Wagener im Herrenflorett U13, wo der Florettfechter des TV Jahn Siegen die Bronzemedaille errang, und Luka Giebeler in der Sonderstartklasse Florett Open U9 mit Platz zwei und dem Vizemeistertitelgewinn im jüngsten Teilnehmerkreis des Turniers. „Wir haben aktuell wieder ganz neue Leistungsniveaus für den lokalen Fechtsport erzielt und blicken nun mit großer Vorfreude und Tatendrang auf die nächsten Herausforderungen des kommenden Jahres“, freute sich Frank Matzner.

Für die 14-köpfige Delegation des TV Jahn Siegen war die insgesamt dreitägige Turnierfahrt zur Hansestadt Bremen ein vielseitiges und unvergessliches Sporterlebnis, denn neben den Wettkämpfen blieb Zeit für Freizeitprogramm und Stadtbesichtigung des vorweihnachtlichen Bremens. Die attraktive international offene Bremer Landesmeisterschaft steht schon jetzt auf dem Wunschprogramm der heimischen Sportfechter des TV Jahn Siegen für das kommende Sportjahr 2025.



Titelgewinner des TV Jahn Siegen mit Antonia Colsman (links) und Vincent Klausnitzer (rechts) sowie den amtierenden Deutschen Vizemeister 2024 Andri Helmig (TBBurgsteinfurt) in der Mitte.

Foto: Frank Matzner

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!