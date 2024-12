Laufbegeisterte zum Jahresausklang: Der CVJM Silvesterlauf 2024

(wS/cv) Netphen 11.12.2024 | Noch knapp zwei Wochen bis Heiligabend …. und drei bis Silvester: Der 45. Silvesterlauf der CVJM Siegen SG bietet zum Jahresabschluss nochmal für alle Laufbegeisterte in Südwestfalen einen letzten Höhepunkt in 2024. Auf dem Rundkurs um die Obernautalsperre in Netphen sind am 31. Dezember alle Interessierten herzlich willkommen. Die 10 km Hauptstrecke und der Halbmarathon über 21,1 km sind vom DLV amtlich vermessen und Bestzeiten würden somit offiziell auch anerkannt. Aber vorallem auch der Freizeitläufer kann sich an beiden Strecken messen oder auch die kürzere 5 km Wendestrecke in Angriff nehmen. Davor starten werden aber noch die vielleicht zukünftigen Laufasse, nämlich die Schüler*innen über 1,5 km. Wer sich nicht mehr so fit fühlt hat die Möglichkeit als Walker / Nordic Walker sich auf die landschaftlich schöne Strecke zu begeben. Netphens Bürgermeister Paul Wagener wird als Schirmherr um 9:45 Uhr den Startschuss zum traditionellen CVJM Silvesterlauf geben. Die Startnummernausgabe erfolgt in diesem Jahr im THW Fahrzeug direkt auf dem Parkplatz an der Talsperre. Nach den Wettbewerben besteht die Möglichkeit zum kostenlosen Duschen und Umkleiden im Freizeitbad Netphen, das Hallenbad ist allerdings geschlossen. Alle notwendigen Infos und Anmeldungen sind noch bis 27. Dezember online möglich über www.cvjm-silvesterlauf.de

Nachmeldungen am Veranstaltungstag ebenfalls ab 8:30 Uhr. Über einen Link zu Komoot kann auf der Homepage der Streckenverlauf vorallem für Neulinge eingesehen werden. Abschließend findet die Siegerehrung im Speisesaal der AWO Werkstätten in Netphen-Deuz statt. Auch Zuschauer / Besucher sind an der Strecke oder beim gemütlichen Abschluss herzlich willkommen.