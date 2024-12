Nach Einbrüchen in Neunkirchen: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

(wS/ne) Neunkirchen 03.12.2024 | Am vergangenen Wochenende ist es in Neunkirchen zu mehreren Einbrüchen gekommen.

Bei der Polizei ist am Montagvormittag (02.12.2024) noch eine weitere Tat angezeigt worden. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gymnasium in der Straße Kopernikusring. Im Anschluss entwendeten sie hochwertige elektronische Geräte im Wert von über 7.000 Euro. Durch Zeugenaussagen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Täter.

Am Montagnachmittag durchsuchten Beamte der Siegener Kriminalpolizei die Wohnung eines 39-Jährigen in der Kölner Straße in Neunkirchen. Dabei fanden sie diverses Diebesgut aus der Schule und den Weihnachtsmarkthütten. Der Mann steht im Verdacht, beide Taten begangen zu haben.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!