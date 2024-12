Nachhaltiges Engagement auch zur Weihnachtszeit: Bürgerstiftung Hilchenbach spendet erneut für die Aktion Herzklopfen

(wS/al) Siegen 09.12.2024 | Ein soziales und freundschaftliches Zusammenwirken ist in Hilchenbach zwischen AliBaba von Alternative Lebensräume GmbH und der Bürgerstiftung Hilchenbach entstanden. Dieses Zusammenwirken trägt buchstäblich Früchte, besonders zur Weihnachtszeit. Erneut spendete die Bürgerstiftung Hilchenbach für die Aktion Herzklopfen. Bei dem Ortstermin im AliBaba-Ladenlokal freuten sich Kirsten Fuhr, Astrid Brockelt und Christiane Richter über das 500-Euro-starke Engagement der Überbringerinnen: Patricia Vanderlinden und Gabriele Fleschenberg. Beide bekräftigten, dass sie die Aktion und die Trägerin gerne unterstützten, denn sie verfolge jene Ziele, die sich auch in der Bürgerstiftungssatzung finden: Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Bildung, Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zum Beispiel. Die lokale und nachhaltige Unterstützung von Menschen in der Region sei für die Bürgerstiftung elementar. Genau diese Ziele hat auch das gemeinnützige Unternehmen Alternative Lebensräume GmbH im Blick. Das gut zu erreichende AliBaba-Haus nebst Garten, stehen stellvertretend für das Spektrum der Trägerin aus Siegen, die im Haus auch Wohnraum für Frauen anbietet, im Ladenlokal Beschäftigung und den Bürgerinnen und Bürgern sorgfältig aufbereitete Spielsachen und Bekleidung für Kinder und Erwachsene. Im Garten hinter dem Haus darf gesät und geerntet werden und die durch die Bürgerstiftung Hilchenbach geförderte Fairteiler-Hütte ist das Tüpfelchen auf dem „i“ im Wort „Gemeinwohl“. Genauso nachhaltig hat sich die Aktion Herzklopfen in der Region etabliert, die im 18. Jahr Kindern einen kleinen Weihnachtswunsch erfüllt. Astrid Brockelt und Kirsten Fuhr von AliBaba berichten, dass die Wünsche geprüft seien, die Anonymität gewahrt bleibe, auch auf dem Rückweg der „Dankeschöns“, die von den Kindern an die Patinnen und Paten geschrieben oder gemalt würden. Über 800 Wünsche seien eingereicht worden und man sei zuversichtlich, alle zu erfüllen. Weihnachten kann kommen!

von links nach rechts: Kirsten Fuhr, Astrid Brockelt, Patricia Vanderlinden,Gabriele Fleschenberg, Christiane Richter

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!