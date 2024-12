Naturerlebnisregion für Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf – Bio Station startet LEADER-Projekt

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 06.12.2024 | Nach der erfolgreichen Umsetzung eines EU-LIFE-Projektes in Burbach und Neunkirchen ist es der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein gelungen, ein weiteres interkommunales Projekt zu initiieren. Ziel ist es, in Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf ein vielfältiges Angebot an Naturerlebnisorten sowie Natur- und Umweltbildungsangeboten zu schaffen. Von denen sollen insbesondere Kinder und Jugendliche profitieren. Das Projekt trägt den Titel „Naturerlebnis südliches Siegerland“. Mit ihm wird in den kommenden drei Jahren eine Naturerlebnisregion in der LEADER-Region 3-Länder-Eck etabliert.

„Unsere vielfältige Naturlandschaft ist ein Schatz, den wir bewahren aber auch erlebbar machen wollen. Sowohl Gästen als auch den Menschen, die hier leben, müssen wir immer wieder neue Zugänge zu diesem Reichtum eröffnen“, betont Landrat Andreas Müller: „Genau das wollen die drei Kommunen jetzt gemeinsam mit der Biologischen Station mit dem ‚Naturerlebnis südliches Siegerland‘ erreichen – worüber ich mich sehr freue“, unterstreicht der Landrat. Das Projekt hat am 1. Dezember begonnen.

Bestehende Angebote im Bereich Naturpädagogik werden mit dem Projekt erweitert, vernetzt und gestärkt. Durch die Schaffung einer Naturerlebnisregion und die Entwicklung einer eigenen Dachmarke sollen die vorhandenen Angebote und Institutionen sichtbar gemacht und ausgebaut werden. Dies wird nicht nur die Natur- und Umweltbildung für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene in der Region verbessern. Zudem wird das Ehrenamt in diesem Bereich gestärkt

Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Integration von Natur- und Umweltbildungsansätzen in den Alltag von Schulen und Kindertagesstätten, um langfristig eine Verbesserung in diesem Bereich zu erzielen. Gemeinsam mit den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort werden Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt im Siedlungsraum geplant und umgesetzt. Dadurch soll die Artenvielfalt gefördert und neue, ansprechende Naturerlebnisorte in der LEADER-Region 3-Länder-Eck geschaffen werden.

Zudem wird die gemeinsame Umsetzung dazu beitragen, die Eigeninitiative der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Förderung der Artenvielfalt im Siedlungsraum zu stärken. Umgesetzt wird das Projekt im Rahmen einer geteilten Vollzeitstelle von Julia Diehle und Sonja Boddenberg, die ihre Arbeit am 1. Dezember aufgenommen haben.

Das Projekt hat ein Fördervolumen von rund 310.000 Euro. Neben der LEADER-Förderung (70%) wird die Co-Finanzierung durch die NRW-Stiftung, die Sparkasse Burbach-Neunkirchen, die Sparkasse Siegen sowie die drei Kommunen der LEADER-Region 3-Länder-Eck getragen. Artenschutzmaßnahmen im Siedlungsbereich der drei Kommunen werden zusätzlich von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein finanziell unterstützt.

Arbeiten seit dem 1. Dezember gemeinsam am „Naturerlebnis südliches Siegerland“ (v.l.): Verena Landau, Geschäftsstelle Leader-Regionalverein 3-Ländereck; Roswitha Still, 1. Vorsitzende Leader-Regionalverein 3-Ländereck; Julia Diehle, Mitarbeiterin im neuen Leader-Projekt; Jasmin Mantilla, wissenschaftliche Leiterin der Biol. Station; Sonja Bottenberg, Mitarbeiterin im neuen Leader-Projekt; Stefanie Schmidt, Geschäftsstelle Leader-Regionalverein 3-Ländereck

