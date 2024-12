Oh Tannenbaum – Traditioneller Weihnachtsbaumverkauf in Niedersetzen

(wS/af) Siegen 06.12.2024 | Die Waldgenossenschaft Niedersetzen lädt herzlich zum traditionellen Weihnachtsbaumverkauf am Samstag, den 14. Dezember 2024, ab 8:30 Uhr ans idyllische Waldhuss, Tannenwald 6, in Niedersetzen ein. Seit über 30 Jahren bietet die Genossenschaft frisch geschlagene Nordmann-Tannen und Blaufichten aus eigenem Anbau an.

Neben dem Baumverkauf erwartet die Besucher ein kulinarisches Angebot mit herzhaften Speisen, süßen Leckereien und erfrischenden Getränken. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit für geselliges Beisammensein und die Auswahl des perfekten Weihnachtsbaums. Burkhard Stein von der Waldgenossenschaft Niedersetzen betont: „Der Weihnachtsbaumverkauf ist für uns eine Möglichkeit, die festliche Jahreszeit einzuläuten und die Gemeinschaft zu feiern.“

Die Waldgenossenschaft Niedersetzen engagiert sich für den nachhaltigen Schutz und die Bewirtschaftung des örtlichen Waldes. Mit dem jährlichen Weihnachtsbaumverkauf pflegt sie die festliche Tradition in der Gemeinschaft und bietet hochwertige Bäume an und wünscht allen Besuchern eine schöne Adventszeit.

