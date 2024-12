Pfälzer Flammkuchen für die Kinderinsel der DRK-Kinderklinik Siegen auf dem Weidenauer Weihnachtsmarkt

(wS/wn) Siegen 19.12.2024 | Die Kinderinsel der Siegener DRK-Kinderklinik ist eine Intensivstation mit Wohncharakter für schwerstkranke Kinder und Jugendliche, die dauerhaft beatmete werden müssen und hier bestmöglich therapiert und

gefördert werden können. Die Patienten und deren Familien können hier in jeder Phase ihres Lebens in größtmöglichem Maß an Sicherheit und Professionalität geboten werden Dazu trägt auch die direkte Anbindung an die DRK-Kinderklinik bei.

Kleine Kinderwünsche zu erfüllen, ist für die haupt- und ehrenamtlichen Helfer eine Herzensangelegenheit. Daher sind Spenden immer willkommen. Aber auch, um viele kleinere Hilfsmittel kaufen zu können.

Der aus Hainfeld in der Südpfalz stammende Stefan Rung steht schon seit über 20 Jahren in Weidenau auf dem Weihnachtsmarkt und bietet weißen und roten Glühwein sowie andere heiße Getränke an. Früher hatte er auch Pfälzer Flammkuchen dabei.

Angeregt durch ein Gespräch mit Anja Freyling, Kinderkrankenschwester der Kinderinsel, hatten er und seine Frau Tanja die Idee, am 3. Advent Flammkuchen für die Kinderinsel zu backen und den Erlös für die Kinderinsel zu spenden. Dazu mußten sie wieder nach Landau fahren, um ihren Flammkuchenstand nach Weidenau zu holen.

Viele Siegerländer nutzten die Gelegenheit und genossen die angebotenen Speisen und Getränke und taten gleichzeitig etwas für die Kinder. Auch der Spendentopf war gut gefüllt. Am Ende konnte die

Stefan und Tanja Rung über 1100 € an die die Kinderinsel übergeben, ein Betrag, über die sich Anja Fryling sehr freute. Nächstes Jahr soll die Aktion wiederholt werden und vielleicht machen dann ja noch mehr Händler mit.

Text und Foto Wolfgang Narjes

