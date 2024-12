PKW-Unfall in Neunkirchen-Salchendorf: Fahrer kollidiert mit Ampel und Mauer

(wS/red) Neunkirchen 07.12.2024 | Am heutigen Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kölner Straße, bei dem ein 78-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann war von Siegen kommend unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet, nach links von der Straße abkam und zunächst mit einer Ampel kollidierte. Anschließend prallte der Wagen frontal gegen eine kleine Mauer.

Durch den Unfall traten größere Mengen Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug aus, was den Einsatz der Feuerwehr erforderlich machte. Diese rückte an, um die ausgelaufenen Flüssigkeiten zu binden und die Unfallstelle abzusichern. Der Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme sowie der Sicherungsarbeiten durch die Feuerwehr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 17.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Die Kölner Straße war für die Dauer des Einsatzes nur eingeschränkt befahrbar, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte.

Fotos: Andreas Trojak / wirsiegen.de

