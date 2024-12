Radfahrer bei Verkehrsunfall in der Fludersbach – Siegen verletzt

(wS/ots) Siegen 04.12.2024 | Am Dienstagnachmittag (03.12.2024) ist ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Fludersbach in Siegen verletzt worden.

Eine 71-Jährige war gegen 15:30 Uhr mit ihrem PKW vom Schleifmühlchen kommend unterwegs und wollte links in die Wetzlarer Straße abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Radfahrer, der in Richtung Kreisel fuhr und erfasste ihn.

Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der 64-Jährige wurde nach medizinischer Behandlung vor Ort wieder entlassen.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

