Regionalbeirat spendet 5.000 Euro an Turnverein „Einigkeit“ Netphen 1900 e.V.

(wS/vb) Netphen 02.12.2024 | Bereits im Jahr 2000 feierte der Turnverein „Einigkeit“ Netphen 100-järhiges Jubiläum. In dieser Zeit etablierten sichzahlreiche Abteilungen und Angebote wie auch die Inklusionsgruppe von Kindern mit Beeinträchtigung. Für diese sollten nun neue Spielgeräte angeschafft werden, um die Kinder noch mehr in den Verein zu integrieren.

Das Projekt wurde mit 5.000 Euro vom Regionalbeirat der Volksbank in Südwestfalen unterstützt. Beiräte Wolfgang Narjes und Sarah De Angelis besuchten mit Volksbank-Teilmarktleiter Michael Mockenhaupt in Netphen die Kindersportgruppe.

Damara Krämer von der Jugend- und Inklusionsarbeit beim TVE Netphen empfing die Volksbank-Vertreter zu einer Trainingsstunde der Kinder. Hier konnten sie sich direkt ein Bild der neuen Anschaffungen machen. „Vielen Dank an den Regionalbeirat für die Unterstützung bei diesem Projekt. Dank der Spende konnten wir in neue Spielgeräte investieren“, bedankte sie sich. „Die Geräte fördern nicht nur den Spaß, sondern auch die Entwicklung und das Miteinander.“

„Die Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen liegt uns sehr am Herzen“, stellte Regionalbeirätin Sarah De Angelis fest. „Mit den neuen Spielgeräten soll sichergestellt werden, dass alle Kinder voll integriert und gefördert werden können.“

De Angelis war auf die Vereinsarbeit aufmerksam geworden und trug das Projekt an den Regionalbeirat heran. Ihr selbst liegt die Vereinsarbeit als wichtiger Teil der Gesellschaft am Herzen und als Regionalbeirätin der Volksbank setzt sie sich zusammen mit ihren Kollegen dafür ein, den genossenschaftlichen Gedanken der Regionalbank erlebbar zu machen.

Zusammen mit Beirats-Kollege Wolfgang Narjes und Volksbank-Teilmarktleiter Michael Mockenhaupt übergab sie den symbolischen Spendenscheck an den Verein.

Über den Regionalbeirat:

Den Regionen des Geschäftsgebiets der Volksbank in Südwestfalen eG ist ein sogenannter Regionalbeirat zugeordnet. Ziel ist es, die genossenschaftliche Idee stärker erlebbar zu machen. Jeder Regionalbeirat nimmt zu aktuellen Themen Stimmungen von Mitgliedern und Kunden auf und gibt beratend Anregungen. So leistet der Regionalbeirat mit seinen speziellen Marktkenntnissen einen wichtigen Beitrag zur genossenschaftlichen Strategieentwicklung der Volksbank.

v.l.n.r.: Silvia Ossig (Präsidentin), Sally Kluge (Vereinsmanagement), Damara Krämer (Kinder- und Jugendbereich), Sven Weber (1. Geschäftsführer) und Volksbank-Vertreter Michael Mockenhaupt (Teilmarktleiter) sowie die Regionalbeiräte Wolfgang Narjes und Sarah DeAngelis.