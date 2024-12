Schmallenberg-Fleckenberg: 29-jähriger Afghane wegen versuchten Tötungsdelikts festgenommen – Brutaler Angriff auf Ukrainerin und Türken

(wS/ots) Schmallenberg 13.12.2024 | Am Donnerstag kam es gegen 22:20 Uhr zu einem Polizeieinsatz in Schmallenberg – Fleckenberg, nachdem es über Notruf Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Hauptstraße gegeben hat. Einsatzkräfte der Wache Schmallenberg stellten vor Ort fest, dass eine 30-jährige Ukrainerin offensichtlich durch Faustschläge und Messerschnitte Verletzungen davongetragen hat.

Ein weiterer 37-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde ebenfalls verletzt. Rettungskräfte wurden angefordert. Nach ersten Ermittlungen vor Ort geht die Kriminalpolizei derzeit davon aus, dass die beiden Verletzten zur Tatzeit in einem abgestellten Auto gesessen haben. Ein 29-jähriger Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit trat nach bisherigen Erkenntnissen an den Pkw heran und öffnete die Tür. Es kam zunächst zu einem Streitgespräch mit der 30-jährigen Frau.

Der 29-Jährige steht im Verdacht, mehrfach auf die zur Tatzeit noch im Auto sitzende Frau eingeschlagen und sie mit einem mitgeführten Cuttermesser verletzt zu haben. Der Täter konnte durch Polizeibeamte kurze Zeit später in Tatortnähe festgenommen werden. Das Opfer wurde mit erheblichen Verletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

